Жители Кировской области сообщают о нашествии волков

В поселке Маромица Опаринского района волки нападают на собак. Люди живут в постоянном страхе. Об этом сообщает coppoka.ru.

Местные жители отмечают, что летом дикие хищники обычно не выбегают из леса: к населенным пунктам они приходят только зимой, когда в лесу для них мало еды. Этим летом все чаще происходят случаи, когда волки забегают на территорию поселка. После нескольких таких набегов численность собак в Маромице резко уменьшилась. Местные жители даже говорят, что скоро собак придется заносить в Красную книгу.

В администрации района на днях прошло совещание по этому поводу, по результатам которого в областное управление по охране и использованию животного мира было отправлено письмо. Местные жители попросили привлечь спецбригаду для борьбы с волками.

Напомним, что в марте 2017 года жители поселка Рудничный Верхнекамского района тоже сообщали о набеге волков. Хищники подходили прямо к домам, нападали на домашних питомцев. Подробности в нашем материале.