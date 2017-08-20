Известно, когда начнется суд по делу о массовом убийстве дачников в Твери

Названа дата, когда пройдет первое судебное заседание по делу о массовом убийстве дачников в Тверской области. Оно состоится 29 августа. Об этом сообщает kommersant.ru.

По информации издания, уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей.

Напомним, убийство произошло 3 июня 2017 года. Как сообщает Следственный комитет РФ, Сергей Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Обвиняемый поссорился с дачниками.

Егоров находился в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры он сходил за охотничьим ружьем и, вернувшись, расстрелял девятерых человек.

Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Также была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым.

Напомним, что единственной выжившей в результате массового убийства оказалась 21-летняя уроженка Кировской области.

скриншот видеозаписи 1tv.ru

Марина рассказала, что Егоров убил ее друзей и знакомых, среди погибших был ее молодой человек.