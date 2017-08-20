Известно, когда начнется суд по делу о массовом убийстве дачников в Твери

Известно, когда начнется суд по делу о массовом убийстве дачников в Твери20 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
Единственной выжившей оказалась 21-летняя уроженка Кировской области
Названа дата, когда пройдет первое судебное заседание по делу о массовом убийстве дачников в Тверской области. Оно состоится 29 августа. Об этом сообщает kommersant.ru.
По информации издания, уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей.
Напомним, убийство произошло 3 июня 2017 года. Как сообщает Следственный комитет РФ, Сергей Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Обвиняемый поссорился с дачниками.
Егоров находился в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры он сходил за охотничьим ружьем и, вернувшись, расстрелял девятерых человек.
Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, - сообщили в Следственном комитете РФ.
Также была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым.
Напомним, что единственной выжившей в результате массового убийства оказалась 21-летняя уроженка Кировской области.
скриншот видеозаписи 1tv.ru
Марина рассказала, что Егоров убил ее друзей и знакомых, среди погибших был ее молодой человек.
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20 августа 2017, 14:00
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