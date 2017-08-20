В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков

В воскресенье, 20 августа, в сквере у памятника Степану Халтурину состоялся пикет обманутых дольщиков. Как прошла встреча, узнайте об этом из нашего репортажа.

В сквере собрались более 20 человек. Среди взрослых были и дети. Люди пришли с плакатами, на которых критиковали бездействие власти по вопросу обманутых граждан. В основном на пикет пришли кировчане, которые вложилиcь в строительство таунхаусов в черте города.

Кировчане объясняют, что повелись на выгодное предложение от застройщика и сомнений у них не возникло. Двухуровневую квартиру с отдельным входом предлагали за 1 600 тысяч рублей. За такие деньги в самом Кирове не купить двухэтажное жилье.

Обманутые кировчане даже исполнили песню о своем горе.