В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков

В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков20 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Репортаж с места событий
В воскресенье, 20 августа, в сквере у памятника Степану Халтурину состоялся пикет обманутых дольщиков. Как прошла встреча, узнайте об этом из нашего репортажа.
В сквере собрались более 20 человек. Среди взрослых были и дети. Люди пришли с плакатами, на которых критиковали бездействие власти по вопросу обманутых граждан. В основном на пикет пришли кировчане, которые вложилиcь в строительство таунхаусов в черте города.
Кировчане объясняют, что повелись на выгодное предложение от застройщика и сомнений у них не возникло. Двухуровневую квартиру с отдельным входом предлагали за 1 600 тысяч рублей. За такие деньги в самом Кирове не купить двухэтажное жилье.
Обманутые кировчане даже исполнили песню о своем горе.
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20 августа 2017, 16:30
Комментарии 12
А какой помощи от государства эти люди ждут? По собственной глупости потеряли деньги. Недобросовестный застройщик их вряд ли вернет, а государство не обязано.
Единственное, что должно сделать государство наказать застройщика в соответствии с законом.
Воистину, без дураков жизнь скучна.
"Власть, ты где?"
Вам в рифму ответить или сами догадаетесь, где ваша власть?
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