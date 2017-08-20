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Главная Новости В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков

В Кирове прошел пикет обманутых дольщиков

20 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Репортаж с места событий

В воскресенье, 20 августа, в сквере у памятника Степану Халтурину состоялся пикет обманутых дольщиков. Как прошла встреча, узнайте об этом из нашего репортажа. 

В сквере собрались более 20 человек. Среди взрослых были и дети. Люди пришли с плакатами, на которых критиковали бездействие власти по вопросу обманутых граждан. В основном на пикет пришли кировчане, которые вложилиcь в строительство таунхаусов в черте города. 

Кировчане объясняют, что повелись на выгодное предложение от застройщика и сомнений у них не возникло. Двухуровневую квартиру с отдельным входом предлагали за 1 600 тысяч рублей. За такие деньги в самом Кирове не купить двухэтажное жилье

Обманутые кировчане даже исполнили песню о своем горе. 

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Комментарии 12

17 часов назад Горожанин
Когда желание сэкономить перевешивает остатки здравого смысла так и происходит.

А какой помощи от государства эти люди ждут? По собственной глупости потеряли деньги. Недобросовестный застройщик их вряд ли вернет, а государство не обязано.

Единственное, что должно сделать государство наказать застройщика в соответствии с законом.

Воистину, без дураков жизнь скучна.
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16 часов назад ))))
Дети Лёни Голубкова.
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15 часов назад Сборище
Мы не халявщики, мы партнёры
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15 часов назад Учитель словесности
Меня умиляет лозунг:
"Власть, ты где?"
Вам в рифму ответить или сами догадаетесь, где ваша власть?
Ответить
15 часов назад Горожанин
Горожанин
Когда желание сэкономить перевешивает остатки здравого смысла так и происходит.

А какой помощи от государства эти люди ждут? По собственной глупости потеряли деньги. Недобросовестный застройщик их вряд ли вернет, а государство не обязано.

Единственное, что должно сделать государство наказать застройщика в соответствии с законом.

Воистину, без дураков жизнь скучна.
Наше государство всегда в стороне, кроме времени, когда пора дань собирать. Вот в этом оно всегда первый помощник.
Ответить
14 часов назад Горожанин
Им надо было еще слона в аренду взять,нанять танцовщиц индийских танцев,чтоб они исполнили танец обманутых дольщиков))))
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14 часов назад Антон
Логунов в реанимации
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13 часов назад Горожанин
Халтурин в могиле
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12 часов назад Горожанин
пока народ в такие сказки верит, где за 1,6 мульта можно купить 2-х уровневую хату, количество обманутых по своей же вине дольщиков, будет только расти. И почему-то даже не жаль их
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10 часов назад Горожанин
думаю, с новым сергеевым полная засада. у них денег нет и не будет, ибо после потопа никто там жилье не купит, и , тем более, не влезет в долевое долгостроительство.
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10 часов назад Горожанин
имхо, единственный шанс достроить - скидываться дольщикам на строительство.
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6 часов назад рифма
Учитель словесности
Меня умиляет лозунг:
"Власть, ты где?"
Вам в рифму ответить или сами догадаетесь, где ваша власть?
в улан уде? в караганде? в гибедеде? а если про этих то слово ПОВЕЛИСЬ тут ключевое. есть реально обманутые дольщики, а эти именно ХАЛЯВЩИКИ
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