Сбежавшего из кировского спецучреждения 16-летнего подростка нашли

Сбежавшего из кировского спецучреждения 16-летнего подростка нашли21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Подростка доставили в центр временного содержания для несовершеннолетних.
В Кировской области нашли 16-летнего подростка, сбежавшего из котельничского спецучреждения. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Известно, что парень (он был одет только в пижаму и сланцы) сбежал 17 августа. Подростка искали почти четыре дня. Была версия, что он автостопом мог отправиться во Владимирскую область. 21 августа стало известно, что подросток найден - он жив и здоров.
В паблике поискового отряда появилась информация, что найденного подростка доставили в центр временного содержания несовершеннолетних.
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21 августа 2017, 10:42
Комментарии 2
У нас своих дураков хватает!
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