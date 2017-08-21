Сбежавшего из кировского спецучреждения 16-летнего подростка нашли

В Кировской области нашли 16-летнего подростка, сбежавшего из котельничского спецучреждения. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Известно, что парень (он был одет только в пижаму и сланцы) сбежал 17 августа. Подростка искали почти четыре дня. Была версия, что он автостопом мог отправиться во Владимирскую область. 21 августа стало известно, что подросток найден - он жив и здоров.

В паблике поискового отряда появилась информация, что найденного подростка доставили в центр временного содержания несовершеннолетних.