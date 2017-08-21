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Главная Новости В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod
За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен штраф

На следующей неделе в Кирове и области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать только один день, и это пятница. 1 сентября вся страна будет отмечать День знаний.

Запрет на розничную продажу будет распространен на все торговые точки, кроме кафе, кофеен, баров, ресторанов.  

За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен административный штраф на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

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Комментарии 7

14 часов назад Тыгыдын
- Запрет на розничную продажу будет распространен на все торговые точки, кроме кафе, кофеен, баров, ресторанов. -
И кроме магазинов 24 часа!!
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13 часов назад Постоянный покупатель
Ну мы поняли. Значит, покупаем заранее, чтобы 1 сентября назюзюкаться до потери пульса.
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12 часов назад Учитель словесности
Учитель не покупает спиртное. Учитель гонит отменный самогон. Все друзья Учителя приезжают к нему в праздничные дни за парой-тройкой бутылок первача.
Ответить
6 часов назад Горожанин
Учитель словесности
Учитель не покупает спиртное. Учитель гонит отменный самогон. Все друзья Учителя приезжают к нему в праздничные дни за парой-тройкой бутылок первача.
хорошо хоть друзья приежжают, а не ученики. наверно офицер приежжает., любимка твоя
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6 часов назад Горожанин
Не дают нормально школьникам и студентам оттопыриться, да и честные рабочие труженики как в питницу без алкоголя?
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5 часов назад Офицер
Горожанин
хорошо хоть друзья приежжают, а не ученики. наверно офицер приежжает., любимка твоя
Фу!!! На кой Х мне здался училка? Да! вдобавок ешшо с его галимым гавенным палевом.
Пущай пьёт сваю суррагатину в учителской или под лестницой с пенсианерками, трудавиком и фисруком.
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4 часа назад Алкаши, кричайщие под твоим окно
Спасибо. Запасёмся заранее.
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