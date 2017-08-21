В Кировской области на следующей неделе не будут продавать алкоголь

На следующей неделе в Кирове и области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Запрет на продажу спиртного будет действовать только один день, и это пятница. 1 сентября вся страна будет отмечать День знаний.

Запрет на розничную продажу будет распространен на все торговые точки, кроме кафе, кофеен, баров, ресторанов.

За нарушение запрета продажи алкоголя предусмотрен административный штраф на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.