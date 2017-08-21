Кировчан приглашают на астровыезд, чтобы увидеть объекты далекого космоса

Кировчан приглашают на астровыезд, чтобы увидеть объекты далекого космоса21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Выезд продлится примерно до 23:30 - 00:30
Отличная информация для тех, у кого вечером нет никаких планов и кто хотел куда-нибудь выбраться. Кировчан, увлекающихся астрономией, приглашают понаблюдать за звездами и объектами далекого космоса. Об этом сообщается в паблике "Любительская астрономия в Кирове".
Астровыезд состоится 21 августа в поселок Хреново Оричевского района.
На выезде мы будем наблюдать объекты далекого космоса в телескоп, делать астрофотографии. Для вас будет проведена экскурсия по звездному небу, - сообщает организатор мероприятия Алексей Сыкчин.
Те, кто хочет принять участие в выезде, должен записаться под постом в паблике. Сбор всех желающих пройдет у фонтана на Театральной площади в 20:30. Выезд продлится ориентировочно до 23:30 - 00:30.
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21 августа 2017, 18:49
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