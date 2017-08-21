Кировский Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться ВИЧ на маникюре

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают кировчанок об опасностях, которые возникают во время визита к мастерам ногтевого сервиса.

Специалисты сообщают, что повреждение кожи в то время, как мастер делает педикюр или маникюр, может быть опасным для здоровья клиентов. Таким образом можно подхватить гепатит, ВИЧ-инфекцию, грибковые заболевания и другие.

Обращайте внимание, соблюдает ли ваш мастер следующие правила:

все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна проходить не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

инструменты для маникюра и педикюра должны стерилизоваться, затем их нужно упаковывать в стерилизационные упаковочные материалы и в них же хранить;

подушка, подкладываемая под ногу во время педикюра, должна быть в клеенчатом чехле, который после каждого использования нужно протирать дезинфицирующим раствором. Допускается использование одноразовых чехлов;

ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента нужно дезинфицировать;

при выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки;

сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медосмотры и иметь личные медкнижки.

Если вы заметили в каком-нибудь салоне такие нарушения, то вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по Кировской области.

Также кировчан предупреждают, что особенно опасно делать маникюр и педикюр у кого-то на дому. Вероятность того, что мастер попросту не может выполнить какое-нибудь из требований, очень высока. Риск чем-нибудь заразиться увеличивается.