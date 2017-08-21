В реке Чепца нашли тело мужчины, пропавшего 4 дня назад

В субботу, 19 августа, в Кирово-Чепецке обнаружили тело мужчины, пропавшего около четырех дней назад. Об этом редакции портала prochepetsk.ru сообщили очевидцы.

По их словам, тело погибшего достали из реки Чепцы под мостом между улицами Некрасова и Школьной. Жители также предположили, что в воде пенсионер находился не более двух дней, так как тело было легко опознать. Также у очевидцев есть своя версия гибели мужчины:

Скорее всего, он был пьян и упал в реку. Мы не сильно вдавались в подробности. Чтобы найти тело, не нужно было нырять, оно всплыло само. Вода в этом месте была очень холодная, поэтому оно не сильно изменилось, - рассказали очевидцы.

Известно, что мужчина пытался спастись, держась рукой за ствол дерева.

По факту гибели горожанина ведется проверка в следственном комитете. Рассматриваются все причины этого происшествия.