В реке Чепца нашли тело мужчины, пропавшего 4 дня назад

В реке Чепца нашли тело мужчины, пропавшего 4 дня назад21 августа 2017 Алиса Белых Возрастное ограничение: 0+
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Мужчина пытался спастись, держась рукой за ствол дерева
В субботу, 19 августа, в Кирово-Чепецке обнаружили тело мужчины, пропавшего около четырех дней назад. Об этом редакции портала prochepetsk.ru сообщили очевидцы.
По их словам, тело погибшего достали из реки Чепцы под мостом между улицами Некрасова и Школьной. Жители также предположили, что в воде пенсионер находился не более двух дней, так как тело было легко опознать. Также у очевидцев есть своя версия гибели мужчины:
Скорее всего, он был пьян и упал в реку. Мы не сильно вдавались в подробности. Чтобы найти тело, не нужно было нырять, оно всплыло само. Вода в этом месте была очень холодная, поэтому оно не сильно изменилось, - рассказали очевидцы.
Известно, что мужчина пытался спастись, держась рукой за ствол дерева.
По факту гибели горожанина ведется проверка в следственном комитете. Рассматриваются все причины этого происшествия.
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21 августа 2017, 22:02
Комментарии 4
Говорят сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. Вопрос где мост через реку Чепцу между улицами Некрасова и Школьной?
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