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Главная Новости В Москве пройдет предварительное слушание по делу Никиты Белых

В Москве пройдет предварительное слушание по делу Никиты Белых

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото скриншот с видео на youtube
Заседание пройдет в закрытом режиме

22 августа в 14:30 в Пресненском суде Москвы состоится предварительное слушание по делу экс-губернатора Кировской области. Заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

Сторона защиты отмечает, что будет просить об изменении их подзащитному меры пресечения на домашний арест. Объясняется это плохим самочувствием Никиты Белых. 

Также адвокаты будут ходатайствовать о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, так как, по мнению защиты, дело нельзя рассматривать в существующем виде, и об исключении нескольких доказательств по делу, не отвечающих требованиям уголовно-процессуального законодательства.

На предварительном заседании будет решено, когда начнется рассмотрение дела.

Напомним, по информации Следственного комитета РФ, первую взятку в 200 000 евро Белых получил в 2011-2012 годах через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес". Эти деньги Никита Белых потребовал после того, как поспособствовал согласованию заявок компаний на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов, а также предоставлению в аренду на льготных условиях лесных участков. Также Белых гарантировал Ларицкому общее покровительство. Продолжение здесь

Арест Никиты Белых Мужчины Происшествия

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