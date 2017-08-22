В Кирове нашли сбежавшего из спецучреждения 16-летнего подростка

В Кирове нашли сбежавшего из спецучреждения 16-летнего подростка22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Парня разыскивали сутки
В Кирове нашли 16-летнего сбежавшего подростка. Об этом сообщается в паблике "Лиза Алерт Киров".
С парнем все хорошо - он жив и здоров. По информации источника, близкого к ситуации, парня нашли в Кирове, он просто гулял по городу.
Напомним, что 17 августа подросток сбежал из спецучреждения в Котельниче. Тогда волонтеры сообщали, что подросток мог автостопом отправиться во Владимирскую область, город Покров. 21 августа стало известно, что его нашли. Его, согласно появившейся в паблике информации, доставили в центр временного содержания несовершеннолетних в Кирове.
Через несколько часов он снова сбежал. 21 августа около 3:20 подростка видели последний раз. 22 августа днем появилась информация о том, что парень найден.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 августа 2017, 15:43
Комментарии 0
Поделись комментариями