Кировчане смогут купить билеты в плацкартные вагоны с 40-процентной скидкой

Пассажиры смогут купить билеты с 40-процентными и 20-процентными скидками в плацкартные вагоны более 300 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Акция будет действовать на поезда внутригосударственного сообщения отправлением до 24 сентября 2017 года включительно. При этом уточняется, что билеты со скидками можно купить не на все места в вагонах, а только на определенные:

скидка 40 процентов действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №38–54;

скидка 20 процентов - на верхние места №2–32 и нижние боковые места №37–53 не позднее чем за пять дней до отправления поезда.

Скидка не действует при оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп. Список поездов, на которые действует акция, здесь.