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Главная Новости Кировчане смогут купить билеты в плацкартные вагоны с 40-процентной скидкой

Кировчане смогут купить билеты в плацкартные вагоны с 40-процентной скидкой

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Билеты со скидками можно купить не на все места в вагонах, а только на определенные

Пассажиры смогут купить билеты с 40-процентными и 20-процентными скидками в плацкартные вагоны более 300 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Акция будет действовать на поезда внутригосударственного сообщения отправлением до 24 сентября 2017 года включительно. При этом уточняется, что билеты со скидками можно купить не на все места в вагонах, а только на определенные:

  • скидка 40 процентов действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №38–54;
  • скидка 20 процентов - на верхние места №2–32 и нижние боковые места №37–53 не позднее чем за пять дней до отправления поезда.

Скидка не действует при оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп. Список поездов, на которые действует акция, здесь

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Комментарии 3

6 часов назад а
Пора давно сделать это постоянно.
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3 часа назад Толстый тролль
вот бы Царегородцеву трахнуть в задницу в плацкарте у всех на виду. что бы она стонала от наслаждения, и краснела от стыда. во!
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2 часа назад Офицер
Едем нормально - едем в плацкарте, у сортира зато боковые места,
Зато ещё экономим рублей мы полста.
Вот до места, вот доедем - тогда их пропьем,
Бутылка вина - и мы только вдвоем.
Не поскуплюсь на билет дорогой,
Да, я очень добрый, я добрый такой.
Вот приедем, купим тебе и ласты, и маску,
Я подарю тебе эту сказку.
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