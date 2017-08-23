У кировской школы, прославившейся в соцсетях, появятся тротуары

Глава администрации Кирова Александр Перескоков велел отраслевым службам разобраться с существующими в школе №65 проблемами: необходимо вынести из здания теплотрассу, а также решить вопрос с тротуарами.

Александр отметил, что теплотрасса проходит по школьному подвалу, из-за этого в помещениях здания влажно.

Отвести воду со двора школы — это только часть необходимых мероприятий. Проблема куда серьезнее: теплотрасса, проложенная через подвал здания много лет назад, сегодня является причиной повышенной влажности в учебных помещениях, и эта причина должна быть устранена, - сказал глава горадминистрации.

Руководители отраслевых служб сказали, что в 2018 году запланирован перенос теплотрассы из здания школы.

Также Александр Перескоков велел решить проблему с разрушенными у школы тротуарами, сказав, что к 1 сентября подходы и подъезды к школе должны быть в полном порядке.

Напомним, что этой весной 65-я школа попала в федеральные СМИ из-за фотографии в паблике "Настоящий Лентач" , на которой путь ко входу в здание был проложен деревянными тротуарами. На самой же школе висел баннер с надписью "Мы - часть великой страны". Позднее территорию у школы от луж осушили.