У кировской школы, прославившейся в соцсетях, появятся тротуары

У кировской школы, прославившейся в соцсетях, появятся тротуары23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
администрации Кирова
Также в администрации обсудили перенос теплотрассы из школы
Глава администрации Кирова Александр Перескоков велел отраслевым службам разобраться с существующими в школе №65 проблемами: необходимо вынести из здания теплотрассу, а также решить вопрос с тротуарами.
Александр отметил, что теплотрасса проходит по школьному подвалу, из-за этого в помещениях здания влажно.
Отвести воду со двора школы — это только часть необходимых мероприятий. Проблема куда серьезнее: теплотрасса, проложенная через подвал здания много лет назад, сегодня является причиной повышенной влажности в учебных помещениях, и эта причина должна быть устранена, - сказал глава горадминистрации.
Руководители отраслевых служб сказали, что в 2018 году запланирован перенос теплотрассы из здания школы.
Также Александр Перескоков велел решить проблему с разрушенными у школы тротуарами, сказав, что к 1 сентября подходы и подъезды к школе должны быть в полном порядке.
Напомним, что этой весной 65-я школа попала в федеральные СМИ из-за фотографии в паблике "Настоящий Лентач" , на которой путь ко входу в здание был проложен деревянными тротуарами. На самой же школе висел баннер с надписью "Мы - часть великой страны". Позднее территорию у школы от луж осушили.
Через какое-то время в школе заметили плесень. Прокуратура начала проверку по этому поводу. Специалисты провели экспертизы и выяснили, что на стенах здания есть грибок, также в нескольких помещениях отслаивалась штукатурка. Администрацию школы обязали устранить нарушения.
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23 августа 2017, 17:41
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