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В Кирове пропал молодой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Мужчина исчез 19 августа

В Кирове пропал 32-летний Андрей Лутошкин. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров"

19 августа около 6 часов мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал. Активисты отмечают, что исчезнувший нуждается в медпомощи. 

Приметы пропавшего:

  • рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, короткие волосы;
  • был одет в коричневые кеды, голубые джинсы с потертостями, синюю футболку с рисунком, бежевую ветровку. С собой взял темный или серый рюкзак, а также фотоаппарат.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).  

 

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