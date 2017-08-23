У Никиты Белых диагностировали катаракту

Екатерина Рейферт сообщила о разрешении суда на брак с Никитой Белых в СИЗО, еще одном диагнозе экс-губернатора и о том, что его нужно сейчас поддержать. Об этом она написала на своей страничке в Facebook.

22 августа в Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по делу Никиты Белых. В этот день было отклонено ходатайство адвокатов о возвращении дела в прокуратуру, разрешена свадьба в СИЗО, а также назначено первое судебное заседание. Вот что по итогам заседания рассказала Екатерина Рейферт:

Разрешений бумажных нам с Никитой суд не выдавал. Судья всего лишь отметила, что не видит никаких проблем для удовлетворения этого ходатайства (прим.ред. - о допуске Екатерины в СИЗО для регистрации брака), но после допроса меня как свидетеля в зале суда в первой декаде сентября, когда будет допрос свидетелей. На самом деле это не так важно. Да, штамп в паспорте позволит мне обнять мужа впервые за полтора года. Но на наши отношения не влияет никак: рано или поздно это же все равно случится.

Также Екатерина сказала, что 22 августа адвокат Андрей Грохотов сообщил о новом диагнозе Никиты Белых, который ему поставили врачи. У экс-губернатора Кировской области диагностировали катаракту.

Ему действительно очень и очень плохо. Вот это важно. Важно, что арест продлили еще на 6 месяцев.

Я прошу всех неравнодушных написать слова поддержки, ведь это правда тяжело, - сообщает Екатерина.

Те, кто хочет написать Никите Белых, могут отправить ему письмо по следующему адресу: Москва, 111020, п/я-201 ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ. Белых Никите Юрьевичу, 1975 года рождения.