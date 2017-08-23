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У Никиты Белых диагностировали катаракту

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
government.ru
Екатерина Рейферт просит поддержать Никиту Белых

Екатерина Рейферт сообщила о разрешении суда на брак с Никитой Белых в СИЗО, еще одном диагнозе экс-губернатора и о том, что его нужно сейчас поддержать. Об этом она написала на своей страничке в Facebook.  

22 августа в Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по делу Никиты Белых. В этот день было отклонено ходатайство адвокатов о возвращении дела в прокуратуру, разрешена свадьба в СИЗО, а также назначено первое судебное заседание. Вот что по итогам заседания рассказала Екатерина Рейферт:

Разрешений бумажных нам с Никитой суд не выдавал. Судья всего лишь отметила, что не видит никаких проблем для удовлетворения этого ходатайства (прим.ред. - о допуске Екатерины в СИЗО для регистрации брака), но после допроса меня как свидетеля в зале суда в первой декаде сентября, когда будет допрос свидетелей. На самом деле это не так важно. Да, штамп в паспорте позволит мне обнять мужа впервые за полтора года. Но на наши отношения не влияет никак: рано или поздно это же все равно случится. 

Также Екатерина сказала, что 22 августа адвокат Андрей Грохотов сообщил о новом диагнозе Никиты Белых, который ему поставили врачи. У экс-губернатора Кировской области диагностировали катаракту.  

Ему действительно очень и очень плохо. Вот это важно. Важно, что арест продлили еще на 6 месяцев. 
Я прошу всех неравнодушных написать слова поддержки, ведь это правда тяжело, - сообщает Екатерина.

Те, кто хочет написать Никите Белых, могут отправить ему письмо по следующему адресу:  Москва, 111020, п/я-201 ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ. Белых Никите Юрьевичу, 1975 года рождения. 

Арест Никиты Белых Мужчины

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Комментарии 7

4 часа назад И снова Лешак
интересно как поддержать взяточника?тоже начать брать взятки?какое к нему может быть сочувствие?он область вогнал в долги...
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3 часа назад Какашкин
В очередной раз сообщаю - накакать!
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3 часа назад Учитель словесности
Катаракту? Лучше б рак.
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3 часа назад Сеня
Интересно,сколько нынче справка про катаракту стоит...
Ответить
2 часа назад Горожанин
Учитель словесности
Катаракту? Лучше б рак.
Зачем такое желать? Не забывай про круговорот воды в природе.
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37 минут назад Горожанин
Хожу с катарактой,операцию по омс не делают. Жив здоров.
Ответить
2 минуты назад Бумеранг Добра.
Мне очень Вас жаль... Похоже это только начало.
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