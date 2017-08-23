Кировчанин принес приставам 50 000 монет достоинством в одну копейку

Кировчанин принес приставам 50 000 монет достоинством в одну копейку23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УФССП России по Кировской области
Мужчина сделал это намеренно, рассердившись на приставов
В Кирове должник принес судебным приставам деньги в качестве оплаты долга в нескольких мешках и в коробке из-под чупа-чупсов. В них было 50 000 монет достоинством в одну копейку. Об этом рассказали в УФССП по Кировской области.
У индивидуального предпринимателя был долг перед Пенсионным фондом в размере 42 000 рублей по страховым взносам. Мужчину пригласили судебные приставы на прием, чтобы решить вопрос оплаты задолженности. Он в уплату долга принес несколько тяжелых мешков и коробку из-под чупа-чупсов с монетами достоинством в одну копейку на сумму 500 рублей.
Оказалось, что мужчина сделал это намеренно, рассердившись на приставов. Однако судебного пристава-исполнителя это не вывело из себя, он принял монеты. Считать их пришлось сразу нескольким специалистам. Сам должник ждал, когда эти монеты посчитают. Только после этого ему выдали квитанцию.
Комментарии 6
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Стоп, стоп, стоп. Что значит намеренно? Он принес поддельные монеты? Или монеты вышедшие из обращения? Он принес законное денежное средство на всей территории РФ..
В Кирове должник принес судебным приставам деньги в качестве оплаты долга в нескольких мешках и в коробке из-под чупа-чупсов. В них было 50 000 монет достоинством в одну копейку всего на 500 рублей.
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Надо было принести ухарям 42 000 рублей копейками. В копейках это будет 4 млн 200 тыс штук - специалисты считали бы их полгода, маникюру специалистов кирдык +весь рабочий стол в конец ободрали и исцарапали.
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