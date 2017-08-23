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Главная Новости Кировчанин принес приставам 50 000 монет достоинством в одну копейку

Кировчанин принес приставам 50 000 монет достоинством в одну копейку

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УФССП России по Кировской области
Мужчина сделал это намеренно, рассердившись на приставов

В Кирове должник принес судебным приставам деньги в качестве оплаты долга в нескольких мешках и в коробке из-под чупа-чупсов. В них было 50 000 монет достоинством в одну копейку. Об этом рассказали в УФССП по Кировской области. 

У индивидуального предпринимателя был долг перед Пенсионным фондом в размере 42 000 рублей по страховым взносам. Мужчину пригласили судебные приставы на прием, чтобы решить вопрос оплаты задолженности. Он в уплату долга принес несколько тяжелых мешков и коробку из-под чупа-чупсов с монетами достоинством в одну копейку на сумму 500 рублей.

Оказалось, что мужчина сделал это намеренно, рассердившись на приставов. Однако судебного пристава-исполнителя это не вывело из себя, он принял монеты. Считать их пришлось сразу нескольким специалистам. Сам должник ждал, когда эти монеты посчитают. Только после этого ему выдали квитанцию.

Деньги Мужчины Происшествия

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Комментарии 6

4 часа назад Офицер
Оказалось, что мужчина сделал это намеренно.
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Стоп, стоп, стоп. Что значит намеренно? Он принес поддельные монеты? Или монеты вышедшие из обращения? Он принес законное денежное средство на всей территории РФ..

В Кирове должник принес судебным приставам деньги в качестве оплаты долга в нескольких мешках и в коробке из-под чупа-чупсов. В них было 50 000 монет достоинством в одну копейку всего на 500 рублей.
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Надо было принести ухарям 42 000 рублей копейками. В копейках это будет 4 млн 200 тыс штук - специалисты считали бы их полгода, маникюру специалистов кирдык +весь рабочий стол в конец ободрали и исцарапали.
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4 часа назад Петя
Сколько сил было потрачено на то, что бы эту мелочь собрать, несколько раз пересчитать и в результате закрыть долг? Сам себя же и наказал ))
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3 часа назад Горожанин
В федеральных СМИ эта новость была сутки назад.
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3 часа назад Горожанин
Петя
Сколько сил было потрачено на то, что бы эту мелочь собрать, несколько раз пересчитать и в результате закрыть долг? Сам себя же и наказал ))
Он сколько раз пересчитывал столько раз и испытывал удовольствие наверно.
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3 часа назад Rezident
Молодец мужик!
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3 часа назад Тыгыдын
Молодец чувак!!
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