Кировчанин принес приставам 50 000 монет достоинством в одну копейку

В Кирове должник принес судебным приставам деньги в качестве оплаты долга в нескольких мешках и в коробке из-под чупа-чупсов. В них было 50 000 монет достоинством в одну копейку. Об этом рассказали в УФССП по Кировской области.

У индивидуального предпринимателя был долг перед Пенсионным фондом в размере 42 000 рублей по страховым взносам. Мужчину пригласили судебные приставы на прием, чтобы решить вопрос оплаты задолженности. Он в уплату долга принес несколько тяжелых мешков и коробку из-под чупа-чупсов с монетами достоинством в одну копейку на сумму 500 рублей.

Оказалось, что мужчина сделал это намеренно, рассердившись на приставов. Однако судебного пристава-исполнителя это не вывело из себя, он принял монеты. Считать их пришлось сразу нескольким специалистам. Сам должник ждал, когда эти монеты посчитают. Только после этого ему выдали квитанцию.