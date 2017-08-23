Кировский военный на пенсии развратил 11 детей

В Кирове перед судом предстанет пенсионер, который обвиняется в развращении детей младше 14-ти лет. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

В Кирове бывший военный (сейчас пенсионер) на протяжении четырех лет совершал насильственные действия сексуального характера с детьми. Всего установлено 27 эпизодов таких преступлений, а также один эпизод развратных действий в отношении двух и более лиц. Несколько преступлений он совершил вместе с мужчиной, с которым познакомился в 2011 году в соцсети.

При этом оказалось, что преступления он совершал не только в Кирове, а в Краснодарском крае, Нижегородской области, в Крыму. Всего по делу числится 11 пострадавших детей.

Были допрошены 11 потерпевших с законными представителями, 10 свидетелей, проведено около 30 экспертиз, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно заключению эксперта, у пенсионера есть психическое расстройство. Сейчас он находится под стражей. Вину он не признал.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом будут переданы в суд.