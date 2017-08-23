Прикид за 11 рублей: в Сети появилось видео о жизни вятского модника

Прикид за 11 рублей: в Сети появилось видео о жизни вятского модника23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Модник рассказал о своих нарядах и буднях
В сети Интернет появился короткометражный фильм о кировском моднике Викторе Казаковцеве. Автор фильма - онлайн-издание This is media.
Журналисты побывали и взяли интервью у вятского модника. Пенсионер показал им свой дом в Вересниках, прошелся с ними по магазинам, где подбирает для себя экстравагантные наряды, попозировал перед камерой и рассказал о своих буднях.
В Кирове живет замечательный пенсионер. У него даже есть свои поклонники. Что в нем такого особенного? Он сам делает себе наряды, перешивая одежду из секонд-хенда, - пишут журналисты онлайн-издания.
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23 августа 2017, 21:01
Комментарии 5
РБК от 23.08.2017г.:
Россияне хранят в офшорах активы на сумму,
равную 3/4 валового национального дохода страны,
или около 62 трлн руб.
Только 1% самых богатых владеет до 25%
национального дохода!!!!!!!!!!
А в самом начале приватизации, когда к торгам были допущены иностранные банки, 500 крупнейших предприятий страны стоимостью не менее 200 млрд. долларов были проданы всего за семь миллиардов.
Проснулся чтоли,крыска?))
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