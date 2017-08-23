Прикид за 11 рублей: в Сети появилось видео о жизни вятского модника

В сети Интернет появился короткометражный фильм о кировском моднике Викторе Казаковцеве. Автор фильма - онлайн-издание This is media.

Журналисты побывали и взяли интервью у вятского модника. Пенсионер показал им свой дом в Вересниках, прошелся с ними по магазинам, где подбирает для себя экстравагантные наряды, попозировал перед камерой и рассказал о своих буднях.