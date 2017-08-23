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Главная Новости Прикид за 11 рублей: в Сети появилось видео о жизни вятского модника

Прикид за 11 рублей: в Сети появилось видео о жизни вятского модника

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Модник рассказал о своих нарядах и буднях

В сети Интернет появился короткометражный фильм о кировском моднике Викторе Казаковцеве. Автор фильма - онлайн-издание This is media.

Журналисты побывали и взяли интервью у вятского модника. Пенсионер показал им свой дом в Вересниках, прошелся с ними по магазинам, где подбирает для себя экстравагантные наряды, попозировал перед камерой и рассказал о своих буднях.

В Кирове живет замечательный пенсионер. У него даже есть свои поклонники. Что в нем такого особенного? Он сам делает себе наряды, перешивая одежду из секонд-хенда, - пишут журналисты онлайн-издания.

Жизнь в городе Знаменитости

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Комментарии 5

2 часа назад Горожанин
Много ли для счастья надо, Виктор?
РБК от 23.08.2017г.:
Россияне хранят в офшорах активы на сумму,
равную 3/4 валового национального дохода страны,
или около 62 трлн руб.
Только 1% самых богатых владеет до 25%
национального дохода!!!!!!!!!!
Ответить
2 часа назад Горожанин
Очень позитивный человек. При встрече с ним настроение сразу улучшается.
Ответить
час назад Горожанин
Грешно смеятся над больными людьми.(с)
Ответить
час назад Горожанин
Горожанин
Много ли для счастья надо, Виктор?
РБК от 23.08.2017г.:
Россияне хранят в офшорах активы на сумму,
равную 3/4 валового национального дохода страны,
или около 62 трлн руб.
Только 1% самых богатых владеет до 25%
национального дохода!!!!!!!!!!
Идиот,с 1992 по 1998 год было приватизировано более 70 процентов госпредприятий на территории бывшей РСФСР. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН от 1996 года, 71 % россиян владели лишь 3,3 % всех денежных сбережений, тогда как 5 % богатых и очень богатых владели 72,5 % сбережений (из них 2 % «очень богатых» владели 52,9 % всех сбережений населения). При этом в данных от 1996 года не учитывались суммы средств, выведенные и вывезенные за рубеж, которые намного превышающие суммы сбережений всех российских граждан на то время в российских банках.
А в самом начале приватизации, когда к торгам были допущены иностранные банки, 500 крупнейших предприятий страны стоимостью не менее 200 млрд. долларов были проданы всего за семь миллиардов.

Проснулся чтоли,крыска?))
Ответить
24 минуты назад Горожанин
Горожанин
Идиот,с 1992 по 1998 год было приватизировано более 70 процентов госпредприятий на территории бывшей РСФСР. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН от 1996 года, 71 % россиян владели лишь 3,3 % всех денежных сбережений, тогда как 5 % богатых и очень богатых владели 72,5 % сбережений (из них 2 % «очень богатых» владели 52,9 % всех сбережений населения). При этом в данных от 1996 года не учитывались суммы средств, выведенные и вывезенные за рубеж, которые намного превышающие суммы сбережений всех российских граждан на то время в российских банках.
А в самом начале приватизации, когда к торгам были допущены иностранные банки, 500 крупнейших предприятий страны стоимостью не менее 200 млрд. долларов были проданы всего за семь миллиардов.

Проснулся чтоли,крыска?))
У тебя редкая мания - всех обсирать. Но на Руси на дураков не принято обижаться.
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