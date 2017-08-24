Из кировской больницы сбежал 14-летний подросток

Из инфекционной клинической больницы города Кирова сбежал 14-летний подросток. Информацию опубликовали на форуме сайта «Лиза Алерт».

В сообщении пишут, что 22.08.2017 года Смирнов Александр Сергеевич 2003 года рождения самовольно покинул отделение инфекционной клинической больницы города Кирова, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Последний раз его видели 22 августа.

Также на форуме дали описание примет подростка: на вид 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые короткие. На момент ухода был одет в белую футболку, светлые брюки, сланцы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба позвонить — 89229566515.