Правительство Кировской области рассказало о планах по развитию спорта

В еженедельной колонке «Правительство о главном» региональные власти разъяснили свою позицию относительно поддержки профессиональных спортивных команд и развития спорта в регионе в целом. В обращении отмечается, что члены правительства, как и жители региона, болеют за областные команды, но все же в приоритете – развитие детского и массового спорта.

Для команды Правительства спорт – больше, чем просто направление работы. Для многих из нас – это важный аспект личной жизни и корпоративной культуры. Инициатором недавнего визита в Киров Александра Поветкина и Андрея Семёнова выступил и.о. заместителя Председателя Правительства области Максим Кочетков, который с детства занимается боксом. Зампред Ольга Куземская – мастер спорта по ушу с оружием, чемпионка Европы по бодибилдингу. Известен как заядлый спортсмен и зампред по социальному блоку Дмитрий Курдюмов. Замминистра спорта и молодежной политики Анна Альминова – двукратная чемпионка России, чемпионка Европы по легкой атлетике. Многие члены Правительства и сам врио губернатора Игорь Васильев в свободное время играют в хоккей, – напоминают власти.

В Правительство часто поступают вопросы от кировчан по ситуации с профессиональными командами – хоккейным клубом «Родина», футбольным клубом «Динамо», кирово-чепецкой «Олимпией». Власти отмечают, что поддерживать профессиональные команды будут, но за счет поиска внебюджетных источников. Бюджетные средства должны в первую очередь направляться на создание условий для занятий спортом.



Более того, серьезные вливания в профессиональный спорт сегодня не поддерживают на высшем уровне. В конце 2016 года на Госсовете по вопросам развития спорта президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить финансирование физкультуры и массового спорта за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. Кировская область не финансировала профессионалов много лет, но даже главы субъектов с традиционно высокой долей поддержки таких команд согласились, что эти затраты необходимо сокращать.



Зависимость игры от финансирования клуба очень высока и противостояние спортсменов давно превратилось в соревнование спонсоров. На примере хоккея с шайбой, наибольшие шансы на победу в плей-офф КХЛ есть у команд, входящих как минимум в первую десятку по размеру бюджетов.



Однако правительство Кировской области соглашается, что развитие профессионального спорта дает серьезный имиджевый эффект. Сильные команды становятся брендами своих регионов, способствуют развитию туристического потенциала, популяризации спорта. Именно поэтому врио губернатора Кировской области Игорь Васильев принял активное участие в решении проблем «Родины». Для команды нашелся спонсор, им выступила теплоснабжающая компания «Т-Плюс».

Сейчас формируется принципиально новая молодая команда из воспитанников кировской хоккейной школы. Врио губернатора в начале года поставил задачу – команда должна играть, поэтому мы и дальше намерены привлекать внебюджетные источники, но в перспективе клуб должен обеспечивать себя самостоятельно, – считают власти.