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Правительство Кировской области рассказало о планах по развитию спорта

24 августа 2017 Ольга Древина Возрастное ограничение: 0+
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Профессиональные команды поддержат, но не рублем

В еженедельной колонке «Правительство о главном» региональные власти разъяснили свою позицию относительно поддержки профессиональных спортивных команд и развития спорта в регионе в целом. В обращении отмечается, что члены правительства, как и жители региона, болеют за областные команды, но все же в приоритете – развитие детского и массового спорта.

Для команды Правительства спорт – больше, чем просто направление работы. Для многих из нас – это важный аспект личной жизни и корпоративной культуры. Инициатором недавнего визита в Киров Александра Поветкина и Андрея Семёнова выступил и.о. заместителя Председателя Правительства области Максим Кочетков, который с детства занимается боксом. Зампред Ольга Куземская – мастер спорта по ушу с оружием, чемпионка Европы по бодибилдингу. Известен как заядлый спортсмен и зампред по социальному блоку Дмитрий Курдюмов. Замминистра спорта и молодежной политики Анна Альминова – двукратная чемпионка России, чемпионка Европы по легкой атлетике. Многие члены Правительства и сам врио губернатора Игорь Васильев в свободное время играют в хоккей, – напоминают власти.

В Правительство часто поступают вопросы от кировчан по ситуации с профессиональными командами – хоккейным клубом «Родина», футбольным клубом «Динамо», кирово-чепецкой «Олимпией». Власти отмечают, что поддерживать профессиональные команды будут, но за счет поиска внебюджетных источников. Бюджетные средства должны в первую очередь направляться на создание условий для занятий спортом.

Более того, серьезные вливания в профессиональный спорт сегодня не поддерживают на высшем уровне. В конце 2016 года на Госсовете по вопросам развития спорта президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить финансирование физкультуры и массового спорта за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. Кировская область не финансировала профессионалов много лет, но даже главы субъектов с традиционно высокой долей поддержки таких команд согласились, что эти затраты необходимо сокращать.

Зависимость игры от финансирования клуба очень высока и противостояние спортсменов давно превратилось в соревнование спонсоров. На примере хоккея с шайбой, наибольшие шансы на победу в плей-офф КХЛ есть у команд, входящих как минимум в первую десятку по размеру бюджетов.

Однако правительство Кировской области соглашается, что развитие профессионального спорта дает серьезный имиджевый эффект. Сильные команды становятся брендами своих регионов, способствуют развитию туристического потенциала, популяризации спорта. Именно поэтому врио губернатора Кировской области Игорь Васильев принял активное участие в решении проблем «Родины». Для команды нашелся спонсор, им выступила теплоснабжающая компания «Т-Плюс».

Сейчас формируется принципиально новая молодая команда из воспитанников кировской хоккейной школы. Врио губернатора в начале года поставил задачу – команда должна играть, поэтому мы и дальше намерены привлекать внебюджетные источники, но в перспективе клуб должен обеспечивать себя самостоятельно, – считают власти.

Между тем ситуация с бюджетом остается сложной. И если в других сферах регион рассчитывает на федеральное финансирование, то в спорте и этот ресурс ограничен. Дотации на развитие спорта сократили всем регионам из-за подготовки крупных международных соревнований. Поэтому власти вынуждены были искать нестандартные решения.

Так, по инициативе врио губернатора Игоря Васильева в регионе запустили программу «Спортивная Вятка». В этом году она охватила 44 муниципалитета, где в сотрудничестве с социально ответственным бизнесом строят или ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. Партнером программы выступает компания «УРАЛХИМ», предприятие выделило на реализацию проекта 19 млн рублей. На что потратить средства – решают сами муниципалитеты. Так, Верхошижемский район приобрел инвентарь для ДЮСШ, в Кикнурском районе оборудуют площадку для выполнения нормативов ГТО, Котельничский район меняет окна и двери в бассейне. Проект позволит в каждом районе области решить пусть небольшую, но значимую для людей проблему.

Власти ведут переговоры со многими предприятиями и планируют, что масштаб проекта будет расширяться год от года. Помимо «Уралхима» спорт в регионе поддерживают «Сбрбанк», «Транснефть» и «Газпром». В рамках проекта госкорпорации «Газпром – детям» в 2017 – 2018 годах в области построят 11 многофункциональных спортивных площадок. К 1 сентября будут готовы 4 объекта – это площадки в Малмыжском, Шабалинском, Кирово-Чепецком районах и в ЗАТО Первомайский.

Комментарии 3

час назад из жизни
Спорт-это когда во всех дворах стоят спортплощадки,волейбольные и баскетбольные,теннисные и мини футбольные поля,чтобы все желающие и дети и взрослые могли поиграть и позаниматься!!!!!!!!!!
Что мы видим в жизни-
регулярно тратятся огромные бюджетные деньги на кучки престарелых ленивых Обломовых-спортсменов,
которые никогда ничего не выиграют,
которые любят только зарплаты,
которые на тренировках только яйца чешут
А все эти бездонные деньги могли-бы пойти на дворовые стадионы
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58 минут назад Гость
Здравоохранение ,образование и спорт должны быть в приоритете. Все это - драйверы экономики, посмотрите на Советский Союз.
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50 минут назад Горожанин
Спорт развили. Завозите спортсменов.
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