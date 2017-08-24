В 7 районах Кировской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

В 2017 году сельское хозяйство в Кировской области несет серьезные убытки: из 39 районов 7 уже ввели, еще 7 сейчас вводят у себя режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Кировской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Он отметил, что причиной такого положения стала аномально повышенная влажность весной и летом 2017 года. Уже режим чрезвычайной ситуации введен в Пижанском, Свечинском, Орловском, Унинском, Фаленском, Верхошижемском и Нагорском районах.

Например, в Верхошижемском районе, по предварительным данным, будут списаны 192 гектара зерновых и зерно-бобовых культур, 70 гектаров картофеля, 374 гектара кукурузы и 124 гектара многолетних трав посевов прошлых лет.

Еще в 7 районах идет подготовка материалов к отправке в федеральное министерство сельского хозяйства, чтобы также получить этот статус.

Аналитики отмечают, что помощь, которая будет оказана региону в режиме чрезвычайной ситуации, поможет справиться с неурожаями. Область получит федеральные субсидии для сельхозтоваропроизводителей.

Помимо низкого урожая, пострадала и сенозаготовка. На момент 22 августа заготовлено 98 процентов от плана. Несмотря на то, что прошедшая неделя оказалась относительно благоприятной для заготовки сена, его по-прежнему недостаточно. И качество запасаемого корма недостаточно высокое. Из-за этого фермам придется докупать корма и добавки.

Напомним, что 2017 год был отмечен как год с аномально холодной весной. Кроме того, в апреле норма осадков была превышена на 137,5 процента, в июле – на 50 процентов.

Кстати, дожди повлияли не только на агробизнес. В реках из-за высокого уровня воды началось размножение водорослей и гниение растительности на затопленных участках. А нехватка кислорода в воде повлекла за собой массовую гибель рыбы.