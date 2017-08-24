Рядом с Кировом нашли свалку с черепами животных

Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в лесу у Малой Субботихи 15 свалок с опасными отходами и расчлененными останками животных. Среди мусора также обнаружили ртутные лампы и кинескопы.

Как сообщили в ОНФ, на месте уже начали работать специалисты.