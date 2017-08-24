Рядом с Кировом нашли свалку с черепами животных

Рядом с Кировом нашли свалку с черепами животных24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
скриншот видеозаписи ОНФ
В 500 метрах от свалки находятся жилые дома и река
Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в лесу у Малой Субботихи 15 свалок с опасными отходами и расчлененными останками животных. Среди мусора также обнаружили ртутные лампы и кинескопы.
Как сообщили в ОНФ, на месте уже начали работать специалисты.
Нами обнаружены биологические отходы - черепа крупного рогатого скота. Это грубейшее нарушение федерального законодательства, потому что такие отходы требуют специальной утилизации. Никто не знает, каким образом умерли эти животные. Почему они здесь находятся - это, конечно, вопрос. Рядом в пятистах метрах не только населенный пункт, но и река Люльченка. Мы будем обращаться в Россельхознадзор, в прокуратуру, чтобы утилизировали свалку, особенно это скопление отходов крупного рогатого скота, - сказал эксперт проекта "Генеральная уборка" и активист ОНФ Константин Ситчихин.
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24 августа 2017, 18:00
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