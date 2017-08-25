Пожар в районе улицы Мира: пострадавший умер в машине скорой

В пятницу, 25 августа 2017 года, в Кирове на улице Нолинской (в районе улицы Мира у парка Победы) около 9 часов загорелся частный жилой дом. Об этом сообщила читательнице Екатерина Мелешко.

По словам очевидцев, на место ЧП приехали семь пожарных расчетов. Столб дыма был виден издалека, к месту пожара подходили прохожие.

Знаю, что в этом доме жила бабушка. Не знаю, ее или нет, но кого-то вынесли без сознания. Приехала скорая, при мне в сознание человека так и не привели, - рассказала Екатерина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, при пожаре пострадал мужчина. Его забрали медики, но, к сожалению, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Причины пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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