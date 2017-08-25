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Женщину осудили за мошенничество с маткапиталом

25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Ей дали полгода условно с испытательным сроком 6 месяцев

Над женщиной, которая провела незаконные махинации с маткапиталом, состоялся суд. Информацию сообщали в прокуратуре по Кировской области.

Напомним, что в сентябре 2014 года жительница Лебяжского района предоставила в Пенсионный фонд ложные сведения о покупке жилого дома на материнский капитал. В договоре купли-продажи была указана стоимость жилья - 429 тысяч рублей, хотя фактическая цена не превышала 150 тысяч рублей. Таким образом, женщина хотела оформить возврат части потраченных денег.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере».

Над женщиной состоялся суд, ее признали виновной и приговорили к 6 месяцам условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, она обязана будет оплатить государству материальный ущерб в размере незаконно полученных выплат.

Криминал

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