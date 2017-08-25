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Главная Новости «Черви ползли из розеток»: жители дома на Чапаева страдают из-за одной квартиры

«Черви ползли из розеток»: жители дома на Чапаева страдают из-за одной квартиры

25 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
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От трупного запаха страдают жильцы пятиэтажки на Чапаева

В квартире на 4 этаже дома по улице Чапаева жил одинокий мужчина. Родственники к нему не ходили, хотя, как позднее оказалось, у него была родная сестра. Гнилостный запах соседи почувствовали в 10-х числах июля.

Тело в коридоре. Еще не догадываясь, что именно является источником запаха, сосед с верхнего этажа Павел обратился к старшему по дому.

Я был в санатории, 20 июля мне позвонил сосед. Я уже тогда понял, что что-то случилось, позвонил супруге, она нашла бывшую сожительницу и сестру мужчины, жившего на 4 этаже. В этот же день дверь взломали, труп лежал в коридоре головой к выходу, - рассказал старший по дому Сергей Башкиров. - Тело выносили в мешке, от него уже ничего не осталось. Умер он в первых числах июля, если не раньше.

После этого квартиру опечатали. 

Черви с потолка. Нина Макарова, живущая прямо под квартирой, где нашли покойника, поделилась, что больше всего от происшедшего пострадала именно она.

Запах до сих пор стоит невыносимый. Трупная жидкость вся стекла ко мне в квартиру. Я думала, у него там что-то сгнило сначала, а потом опарыши грудами начали падать с потолка. А позднее черви расползлись по всему подъезду, до первого этажа дошли. Вылазили из розеток. Я их веником смахивала, - вспоминает Нина Матвеевна.

О том, что трупная жидкость протекла в квартиру Нины Макаровой, красноречиво говорит сырое пятно на побелке над дверью в квартиру пенсионерки. Оно не может высохнуть уже второй месяц. Смотрится это, действительно, жутко. 

Дышат все. Не только Нина Матвеевна до сих пор вынуждена дышать трупным запахом и ежедневно видеть пятно от трупной жидкости над своей дверью. Молодая семья, живущая на пятом этаже, также вдыхает вредные пары. Мы пообщались с хозяйкой квартиры.

Мы только купили эту квартиру в ипотеку. У нас 2-летний ребенок, который дышит трупным запахом! Запах в нашу квартиру тянет с балкона 4 этажа, - рассказала Татьяна Копчикова.

Окна распахнуты во всем подъезде. Но, со слов жильцов, это не сильно спасает. Мухи роем летают и в подъезде, и в квартирах.

Ожидание обработки. Сергей Башкиров, как старший по дому, не стал сидеть сложа руки. 24 июля он обратился в управляющую компанию.

Мне ответили, что квартира муниципальная, поэтому сделать они ничего не могут. Ждите, говорят, квартира выставлена на торги. Ее продадут и новые хозяева проведут обработку. Представляете? Сказали подождать! - возмущается Сергей.

После бездействия УК старший по дому обратился в администрацию города, но пока от ведомства никаких действий не было:

Тогда я обратился в прокуратуру, написал заявление на управляющую компанию и администрацию города. Люди должны дышать!

Запрос в мэрию. С вопросом о том, когда наконец жильцы пятиэтажки на Чапаева смогут вновь нормально жить, дышать и не вешать через каждый метр ловушки для мух, мы обратились в администрацию Кирова. Ответ в ведомстве пообещали подготовить в ближайшие дни. Мы будем следить за ситуацией.

Рассказ жителей подъезда.

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