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Главная Новости Кировская мэрия обещает сделать улицу Ленина самой красивой в городе

Кировская мэрия обещает сделать улицу Ленина самой красивой в городе

26 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
google.ru/maps
Масштабное преобразование улицы должно завершиться к юбилею города

Глава администрации Кирова Александр Перескоков пообещал, что к 650-летию города улица Ленина станет одной из самых красивых. Улицу ждет комплексное благоустройство.

Работы в этом направлении уже начались. Так, например, на Ленина отремонтировали тротуар от Орловской до Молодой Гвардии. Несмотря на то, что участок был довольно сложным, отремонтировали его практически за две недели. Общая площадь составила 850 квадратных метров, стоимость – 1 100 000 рублей. Также преобразилась площадь перед филармонией - были сделаны тротуары от площади до улицы Красноармейской. В сентябре между Спасской и Герцена отремонтируют тротуары, которые пострадали от июльского урагана.

До 650-летия Кирова еще семь лет. За это время ремонт тротуаров и дороги здесь продолжится. Будет увеличено количество клумб, приведут в порядок газоны.  

Планируется, что в 2018 году часть улицы Ленина войдет в перечень дорог, ремонт которых пройдет в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

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