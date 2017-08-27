Появились фото со съемок фильма "Временные трудности" в Кирове. Главные роли в ленте исполнили актеры Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов и Ян Цапник. Также в съемочном процессе принимали участие и жители Кирова, которые с нетерпением ждут выхода фильма на большие экраны.

"КиноПоиск" опубликовал первые кадры из ленты и фото со съемочных площадок Кирова.

Кадры со съемок:

Премьера фильма состоится осенью 2017 года. Точная дата выхода ленты на экраны пока не называется. Также в Интернете еще нельзя найти трейлер к фильму.

Сюжет фильма. У Саши Королева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. "Ты не больной — у тебя временные трудности", - говорил он сыну. Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого.



Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. "У вас не кризис — у вас временные трудности", — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. И вот однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом...

Напомним, что съемки фильма в Кирове проходили в мае. Известные актеры почти месяц жили и работали в нашем городе. Так Иван Охлобыстин успел за это время встретиться с врио губернатора Кировской области, сходить на несколько мероприятий в нашем городе (премьера фильма "Птицы" и пресс-конференция), пообщаться с кировчанами, пригласить свою дочку к себе на съемки и написать в блоге о своих впечатлениях о Кирове. Что актеру больше всего понравилось в нашем городе, узнайте об этом здесь.