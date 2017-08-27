Киров опять не попал в новогодний маршрут главного Деда Мороза страны

Несмотря на то, что скоро наступит День знаний, главный Дед Мороз страны уже составляет маршрут своей предновогодней поездки по городам России. Об этом сообщает okuvshinnikov.ru.

На этот раз Дед Мороз проедет от Владивостока до Москвы на специальном новогоднем поезде. Это будет 15-ое путешествие главного волшебника страны перед Новым годом.

Предновогодний маршрут стартует 1 ноября. Дед Мороз посетит 24 города: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград и Москва. Киров в этот список не вошел.

Кстати, в каждом городе Дед Мороз будет делать двухдневные остановки. Его предновогодний тур завершится 31 декабря в Москве.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах главный Дед Мороз страны тоже не приезжал в наш город. А вот в 2014 году он был на открытии елки и новогоднего городка на Театральной площади. Как все прошло, вы можете вспомнить об этом здесь.