В Кировской области молодой мужчина уехал из дома на авто и пропал

В Кировской области пропал 35-летний житель деревни Нижние Изиверки Вятскополянского района. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Владимир Белкин 12 августа 2017 уехал из дома на своей машине "Лада Калина" серебристого цвета, с тех пор никакой информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего:

рост 178 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, русые короткие волосы;

во что он был одет неизвестно.

Если вы знаете, где сейчас находится мужчина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).

Напомним, в Кировской области ищут еще одного пропавшего мужчину, который 18 августа уехал на своей машине (Mitsubishi Outlander серого цвета) из поселка Левинцы Оричевского района в неизвестном направлении. С тех пор никакой информации о местонахождении 44-летнего Андрея Таланкина нет.