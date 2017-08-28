Конор Макгрегор появился на рекламе цветочного магазина в Кирове

Бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером стал самым обсуждаемым событием минувших выходных.

Поединок состоялся 27 августа в Лас-Вегасе. Победу по результатам боя одержал Флойд Мейвезер. В 10 раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой. Это означало победу Мейвезера техническим нокаутом. Для Мейвезера эта победа стала 50-й по счету, после поединка он объявил о завершении карьеры.

В воскресенье все новостные ленты, соцсети были заполнены фото, видео и обсуждениями боя. Кировчане в этом плане вообще отличились. Сотрудники одного из цветочных магазинов на Октябрьском проспекте повесили у входа баннер, на котором Конором Макгрегор стоит с большим букетом цветов. Фото было опубликовано в паблике Sports.ru с такой подписью: "Когда пришел поздравить Флойда с победой".