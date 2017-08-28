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Главная Новости Обрушилась крыша склада кировского предприятия: под завалами были люди

Обрушилась крыша склада кировского предприятия: под завалами были люди

28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
pg11.ru
Один человек погиб, другой в реанимации, третий пострадавший отказался от госпитализации

28 августа около 11:45 в Сыктывкаре обрушилась крыша склада кировского предприятия. Как сообщает pg11.ru, в результате ЧП пострадали люди. 

фото pg11.ru

По предварительной информации, причиной обрушения крыши стало нарушение техники безопасности при проведении кровельных работ. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, медики, сотрудники правоохранительных органов. Также сейчас там работают кинологи с собаками. 

pg11.ru

Около 13 часов под завалами спасатели нашли троих человек: один был мертв, второго увезли в реанимацию, а еще один отделался незначительными травмами - от госпитализации он отказался. Информации о других погибших или пострадавших нет.

pg11.ru

Также сообщается, что на складе работали в основном молодые люди и девушки. Многие в момент обрушения крыши успели выбежать из помещения. Как выяснилось, склад, где произошло ЧП, принадлежит кировской строительной компании. 

Мужчины Происшествия Смерть

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