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Главная Афиша «Колизей» усилит меры безопасности, чтобы показать «Матильду»

«Колизей» усилит меры безопасности, чтобы показать «Матильду»

25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива "Мой Про Город"
В нашем городе фильм будут показывать только в «Колизее»

В кинотеатре «Колизей» усилят меры безопасности в связи с показом фильма «Матильда». Об этом сообщили на портале "Свойкировский" со ссылкой на администрацию кинотеатра.

Премьера фильма состоится 26 октября. Директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин рассказал, что безопасность кинотеатра и зрителей будет под особым контролем.

Утром 26 октября МВД проведет в кинотеатре проверку с кинологами, а также будет находиться в состоянии повышенной готовности, если это понадобится. В усиленном режиме будут работать и сотрудники кинотеатра.

Кстати, фильм «Матильда» в Кирове будут показывать только в «Колизее». Другие кинотеатры отказались брать его в прокат по разным причинам. 

Афиша Кино

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Комментарии 11

25 октября, 10:46 Я не робот
В усиленном режиме будут работать работники кинотеатра!!!)))))
А зрители будут усиленно смотреть!!!)))))
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25 октября, 11:03 Кто здесь?
> Кстати, фильм «Матильда» в Кирове будут показывать только в «Колизее»
Киномакс уже за кинотеатр не считаете?
Ответить
25 октября, 11:11 Константин Копанев
Неужели есть странные люди, которые смотрят уевищное российское кино. Хоть Матильда, хоть про Крым. И то, и другое - гавно.
Ответить
25 октября, 11:13 Я
На Матильду только если назло мракобесам идти. А так навряд ли фильм интересный будет.
Ответить
25 октября, 11:28 Стилист
имхо, современный массовый российский кинематограф пропитан стояком патриотизма. слишком много идеалогии. это смотреть просто невозможно, чивоуштам.
Ответить
25 октября, 11:37 Евгений
А в чем прикол?
Ответить
25 октября, 11:58 Я
Евгений
А в чем прикол?
Ожидают нападений православных террористов и экстремистов. Некоторые особо упоротые обещали кинотеатры сжигать, если в них этот фильм покажут.
Ответить
25 октября, 12:43 Константин Копанев
Я
Ожидают нападений православных террористов и экстремистов. Некоторые особо упоротые обещали кинотеатры сжигать, если в них этот фильм покажут.
"Православный террорист" это такое же никчёмное, пустопорожнее изобретение, как русский планшет.
Ответить
25 октября, 19:20 тупин
Я довёл страну до маразма.Жду 18 марта 86%.
Ответить
25 октября, 21:48 Собчачка
тупин
Я довёл страну до маразма.Жду 18 марта 86%.
Изыйди сатана.Сгинь.
Ответить
25 октября, 22:59 Гость
Кто здесь?
> Кстати, фильм «Матильда» в Кирове будут показывать только в «Колизее»
Киномакс уже за кинотеатр не считаете?
Ну типа только колизей взялся показывать этот фильм.
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