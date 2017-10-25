«Колизей» усилит меры безопасности, чтобы показать «Матильду»

В кинотеатре «Колизей» усилят меры безопасности в связи с показом фильма «Матильда». Об этом сообщили на портале "Свойкировский" со ссылкой на администрацию кинотеатра.

Премьера фильма состоится 26 октября. Директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин рассказал, что безопасность кинотеатра и зрителей будет под особым контролем.

Утром 26 октября МВД проведет в кинотеатре проверку с кинологами, а также будет находиться в состоянии повышенной готовности, если это понадобится. В усиленном режиме будут работать и сотрудники кинотеатра.

Кстати, фильм «Матильда» в Кирове будут показывать только в «Колизее». Другие кинотеатры отказались брать его в прокат по разным причинам.