«Колизей» усилит меры безопасности, чтобы показать «Матильду»25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива "Мой Про Город"
В нашем городе фильм будут показывать только в «Колизее»
В кинотеатре «Колизей» усилят меры безопасности в связи с показом фильма «Матильда». Об этом сообщили на портале "Свойкировский" со ссылкой на администрацию кинотеатра.
Премьера фильма состоится 26 октября. Директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин рассказал, что безопасность кинотеатра и зрителей будет под особым контролем.
Утром 26 октября МВД проведет в кинотеатре проверку с кинологами, а также будет находиться в состоянии повышенной готовности, если это понадобится. В усиленном режиме будут работать и сотрудники кинотеатра.
Кстати, фильм «Матильда» в Кирове будут показывать только в «Колизее». Другие кинотеатры отказались брать его в прокат по разным причинам.
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25 октября 2017, 17:10
Комментарии 11
А зрители будут усиленно смотреть!!!)))))
Киномакс уже за кинотеатр не считаете?
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