В Кирове загорелась иномарка: владелец авто получил ожоги

В четверг, 26 октября 2017 года, в Кирове на проезде Набережной Курьи загорелась Audi A3. Об этом сообщил очевидец Евгений Соловьев в группе «НДК» «ВКонтакте».

По словам Евгения, пожар начался около 8 часов:

Владелец авто ремонтировал его у гаража, загорелась проводка, он пытался самостоятельно потушить пламя, но получил ожоги. Когда я приехал, пожар уже потушили, а водитель сидел в машине скорой, ему ставили капельницу. Мужчина получил ожоги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в результате возгорания обгорели салон авто на площади двух метров, передние колеса, лакокрасочное покрытие крыши, капота, передних крыльев, моторный отсек, оплавился передний бампер.

Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ. Топливо попало на горячий коллектор авто, и машина загорелась.

На место ЧП выезжали два пожарных расчета, при ликвидации последствий пожара участвовали семь человек.

Место пожара на карте Кирова