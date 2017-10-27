В Кировской области грузовик насмерть сбил мужчину

В Арбажском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Все случилось 26 октября в 18 часов на 245 километре федеральной трассы "Вятка". По информации ведомства, 41-летний водитель грузовика MAN сбил двоих мужчин, которые шли по краю дороги во встречном направлении.

В результате происшествия 59-летний мужчина-пешеход погиб, 37-летний пострадавший получил травмы, его увезли в больницу.

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