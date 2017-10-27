В Кировской области грузовик насмерть сбил мужчину

В Кировской области грузовик насмерть сбил мужчину27 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Еще одного пешехода с травмами увезли в больницу
В Арбажском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Все случилось 26 октября в 18 часов на 245 километре федеральной трассы "Вятка". По информации ведомства, 41-летний водитель грузовика MAN сбил двоих мужчин, которые шли по краю дороги во встречном направлении.
В результате происшествия 59-летний мужчина-пешеход погиб, 37-летний пострадавший получил травмы, его увезли в больницу.
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27 октября 2017, 14:50
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