Пенсионер на Hyundai протаранил Mercedes и ограждение на Октябрьском проспекте

В понедельник, 30 октября 2017 года, в Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись Hyundai и Mercedes. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 20:20 у дома №80 на Октябрьском проспекте. Первые фото с места происшествия появились в группе «Местоположение ДПС».

Иномарка протаранила внедорожник Mercedes и ограждение. На место ДТП приехали медики, - рассказали очевидцы.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что предполагаемый виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

60-летний водитель Hyundai ехал по Октябрьском проспекту в сторону улицы Молодой Гвардии и наехал на припаркованный Mercedes, после столкновения он вывернул руль и наехал на металлическое ограждение, - прокомментировали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.