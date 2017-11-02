В Кирове в праздничные выходные перекроют несколько дорог

В Кирове в праздничные выходные перекроют несколько дорог02 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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На отдельных участках будет запрещена стоянка авто
В Кирове в предстоящие выходные для авто перекроют дороги на нескольких улицах. Где-то будет запрещена стоянка транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
4 ноября, в День народного единства, с 6.00 до 11.00 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме автомобилей, обслуживающих гражданско-патриотическую акцию):
- по нечетной стороне улицы Спасской от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- на стоянке между Кировским областным драматическим театром и сквером у фонтана;
- на стоянке между корпусом № 1 Вятского государственного университета и сквером у фонтана.
Также 4 ноября с 6.00 до 11.00 будет временно прекращено движение транспорта:
- по улице Карла Либкнехта от улицы Преображенской до улицы Спасской;
- по улице Московской от улицы Дерендяева до улицы Карла Маркса.
7 ноября с 11.00 до 11.30 во время мероприятий, посвященных дню Октябрьской революции 1917 года, будет временно прекращено движение транспорта по улице Московской от улицы Карла Маркса до Динамовского проезда.
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