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В Вересниках вспыхнул гараж с машиной: из-за пожара была перекрыта дорога

25 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
Виталия Двоеглазова
Причина возгорания устанавливается

Во вторник, 24 октября 2017 года, в Кирове в районе Вересники на улице Ключевой произошел пожар. Загорелся гараж с машиной внутри. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 17:48. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов.

Пожар был очень сильный. Пламя и дым было видно с Ленина и Хлыновской. Пожарные машины ехали одна за другой. Даже дорогу в Вересники перекрыли, - рассказывают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что пожар произошел в гараже, где стояла машина. С гаража огонь перекинулся на деревянный дом, который находится рядом.

В результате пожара гараж вместе с авто и имуществом сгорел полностью. У дома обгорели потолок, стены снаружи, крыша, - прокомментировали в ведомстве.

По предварительной версии, причиной крупного пожара стало короткое замыкание электропроводки в гараже. Ущерб от пожара составил 170 тысяч рублей. При ликвидации последствий возгорания участвовали 27 спасателей. Ликвидировали последствия в течение 2,5 часа.

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