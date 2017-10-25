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Главная Новости Максим Галкин прогулялся в Кирове по парку у цирка

Максим Галкин прогулялся в Кирове по парку у цирка

25 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото instagram.com/maxgalkinru/
Артист сымитировал звуки уток

Известный телеведущий и артист Максим Галкин в среду, 25 октября, прогулялся в парке у цирка в Кирове. Вечером он выступит перед кировчанами в ДК "Родина".

Артист выложил запись из нашего города в Stories в свой Instagram. На кадрах видно, что Максим прогуливается по берегу пруда и пытается поговорить с утками. Знаменитость за кадром объясняет, что утки не хотят ни с кем общаться. 

Кстати, парк у цирка можно назвать излюбленным местом прогулок столичных звезд в Кирове. Здесь гуляли певец Шура, Олег Газманов и лидер группы "Звери".

Кстати, подробную информацию о предстоящем концерте Максима Галкина вы можете найти в нашей афише.  

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Комментарии 18

25 октября, 15:00 Быдлочёс
Ичо? Ичо?
Ответить
25 октября, 15:54 ку ку
...и охренел от увиденного. надо бвло вечером идти глядиш и крыс увидел
Ответить
25 октября, 16:00 Алла
От него даже бабушки попрятались.
Ответить
25 октября, 17:17 Константин Копанев
Алла
От него даже бабушки попрятались.
И дедушки тоже. А уж мальчики... Аж пятки сверкали.
Ответить
25 октября, 17:27 Горожанин
Гребешок проветривал
Ответить
25 октября, 17:33 Горожанин
Алла
От него даже бабушки попрятались.
чо бабушкам то прятаться? боятся кабы не снасильничал штоле? дак у него своя старушенция есть
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25 октября, 19:05 Алла
Горожанин
чо бабушкам то прятаться? боятся кабы не снасильничал штоле? дак у него своя старушенция есть
Дак на других постарше влечёт.
Ответить
25 октября, 19:50 Горожанин
и так то противный. а на этой фотке и вовсе губошлеп. неужто кто на его шняжные концерты ходит?
Ответить
25 октября, 21:14 Светлана
Читаю комментарии... Как же стыдно за кировчан. Что ж вы злые такие?
Ответить
25 октября, 21:18 Константин Копанев
Светлана
Читаю комментарии... Как же стыдно за кировчан. Что ж вы злые такие?
А мы не кировчане.
Ответить
25 октября, 21:37 Мы - инопланетяне)
Злой город - злые нравы!
Ответить
25 октября, 21:41 Офицер
На кадрах видно, что Максим прогуливается по берегу пруда и пытается поговорить с утками.
---------------------------------
Ни пса не видно как он пытается поговорить с утками, мож в Ганино пытался. А был ли Алкин муж? Мож его двойник на чес приехал?
Ответить
25 октября, 21:47 Пешеход
Алла
От него даже бабушки попрятались.
ясен пень, вдруг он к ним приставать будет, свою то в МААААскве оставил..
Ответить
25 октября, 22:33 Максим
Алла
От него даже бабушки попрятались.
Неплохая попытка, Алла Борисовна)
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25 октября, 23:27 раптор
Ну и народ всё бы обос......Ну приехал артист причём талантливый,ну прогулялся у пруда и что здесь такого.Имейте к себе уважение и к другим.Тем более к гостям города.
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26 октября, 04:00 Горожанин
читать противно,одно хамство.не позорьте свою провинцию.....
Ответить
26 октября, 10:34 Горожанин
Горожанин
читать противно,одно хамство.не позорьте свою провинцию.....
дак был же выше ответ, что гадости пишут не кировчане.
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20 часов назад Горожанин
ку ку
...и охренел от увиденного. надо бвло вечером идти глядиш и крыс увидел
Ну вечером там крыс можно не только увидеть но и потрогать...а если пятница или суббота то там какого только зверья не увидишь.
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