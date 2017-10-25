Максим Галкин прогулялся в Кирове по парку у цирка

Известный телеведущий и артист Максим Галкин в среду, 25 октября, прогулялся в парке у цирка в Кирове. Вечером он выступит перед кировчанами в ДК "Родина".

Артист выложил запись из нашего города в Stories в свой Instagram. На кадрах видно, что Максим прогуливается по берегу пруда и пытается поговорить с утками. Знаменитость за кадром объясняет, что утки не хотят ни с кем общаться.

Кстати, парк у цирка можно назвать излюбленным местом прогулок столичных звезд в Кирове. Здесь гуляли певец Шура, Олег Газманов и лидер группы "Звери".

Кстати, подробную информацию о предстоящем концерте Максима Галкина вы можете найти в нашей афише.