В Омутнинске на территории детского сада нашли тело молодого мужчины

В понедельник, 23 октября 2017 года, тело мужчины было найдено на территории детского сада в Омутнинске. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

Труп обнаружил сторож детского сада, который после выходных осматривал территорию.

Тело мужчины лежало у забора. Он был без верхней одежды. Как он оказался у нас на территории — непонятно. Рядом есть кафе, но чтобы от него дойти до нас, нужно еще пройти территорию школы. Конечно, ситуация очень неприятная. Надеемся, больше ничего подобного у нас не произойдет, - поделилась заведующая детским садом Анжелика Полушкина.

По словам заведующей, закрывать детский сад в этот день не стали. Пока тело не вывезли с территории детского сада, детей принимали с другого входа.

В Следственном комитете по Кировской области сообщили, что погибшим оказался 30-летний мужчина.

В ходе проверки установлено, что в ночь с субботы на воскресенье мужчина проводил время в одном из заведений города. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался перелезть через забор учреждения, но упал и получил травмы, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас назначены различные экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка. По предварительной информации, смерть 30-летнего мужчины не носит криминальный характер.