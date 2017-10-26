Президент Владимир Путин поздравил кировского школьника с днем рождения

11-летнему кировчанину Ярославу в торжественной обстановке вручили портрет президента РФ с его личной подписью. Об этом сообщили в пресс-службе ГФИ по Кировской области.

Напомним, что накануне юбилея президента Ярослав вместе со своей мамой отправил Владимиру Путину письмо с поздравлением. В нем он также рассказал, что с 7 лет является поклонником президента, интересуется его биографией и смотрит новости с его участием. Кировский школьник сообщил, что давно мечтает получить в подарок портрет президента с его автографом.

Вскоре мальчику пришел ответ президента. Накануне дня рождения 11-летнему Ярославу вручили заветный подарок от Путина: портрет главы государства с его личной подписью.

Руководитель приемной президента РФ в Кировской области Александр Шихов поинтересовался, чем увлекается школьник в свободное время. Ярослав рассказал, что посещает спортивную секцию, интересуется историей России, а в будущем мечтает стать полицейским.