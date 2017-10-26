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Главная Новости Президент Владимир Путин поздравил кировского школьника с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил кировского школьника с днем рождения

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
пресс-служба ГФИ по Кировской области
Он прислал ему свой портрет с личной подписью

11-летнему кировчанину Ярославу в торжественной обстановке вручили портрет президента РФ с его личной подписью. Об этом сообщили в пресс-службе ГФИ по Кировской области.

Напомним, что накануне юбилея президента Ярослав вместе со своей мамой отправил Владимиру Путину письмо с поздравлением. В нем он также рассказал, что с 7 лет является поклонником президента, интересуется его биографией и смотрит новости с его участием. Кировский школьник сообщил, что давно мечтает получить в подарок портрет президента с его автографом.

Вскоре мальчику пришел ответ президента. Накануне дня рождения 11-летнему Ярославу вручили заветный подарок от Путина: портрет главы государства с его личной подписью.

Руководитель приемной президента РФ в Кировской области Александр Шихов поинтересовался, чем увлекается школьник в свободное время. Ярослав рассказал, что посещает спортивную секцию, интересуется историей России, а в будущем мечтает стать полицейским.

Дети Просто здорово

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Комментарии 12

26 октября, 11:31 Я не робот
За Путина!
Ответить
26 октября, 12:10 Горожанин
Я не робот
За Путина!
За Зюганова!!!
Ответить
26 октября, 13:44 я
И прям тока портрет и послал? Хоть бы еще че ребенку подарил.
Ответить
26 октября, 14:08 Горожанин
я
И прям тока портрет и послал? Хоть бы еще че ребенку подарил.
Наравится халява?
Ответить
26 октября, 14:25 Чупакабра
Горожанин
Наравится халява?
Лучше халява, чем работа во- благо капитала.
Ответить
26 октября, 14:40 Горожанин
Чупакабра
Лучше халява, чем работа во- благо капитала.
Ничего тупей придумать не смогла?
Ответить
26 октября, 15:04 Чупакабра
Горожанин
Ничего тупей придумать не смогла?
Как и ты кроме халявы, другого ничего не знаешь. Паши, зарабатывай и обрабатывай господ и слуг народных.
Ответить
26 октября, 15:41 Горожанин
Чупакабра
Как и ты кроме халявы, другого ничего не знаешь. Паши, зарабатывай и обрабатывай господ и слуг народных.
А на кого ты хочешь пахать? Кого ты хочешь обрабатывать?
Ответить
26 октября, 15:50 Чупакабра
Горожанин
А на кого ты хочешь пахать? Кого ты хочешь обрабатывать?
Пенсионерам не надо никого обрабатывать. Мы на благо советского государства трудились. Это вы свой поганый капитализм обустраивайте. А мне на жизнь, на бензин, на ЖКХ вполне хватает пенсии и ещё большей раз в 3 - 5 халявы.
Ответить
26 октября, 16:14 Горожанин
Чупакабра
Пенсионерам не надо никого обрабатывать. Мы на благо советского государства трудились. Это вы свой поганый капитализм обустраивайте. А мне на жизнь, на бензин, на ЖКХ вполне хватает пенсии и ещё большей раз в 3 - 5 халявы.
А не ты ли Ельцина выбирал,халявщик?
Ответить
26 октября, 18:11 Чупакабра
Горожанин
А не ты ли Ельцина выбирал,халявщик?
Ниединожды не голосовал против коммунистов. А ты не помнишь, как Ельцин власть захватил в октябре 93-го? Этот самодур думу расстрелял, когда она его отрешила от власти. А ты говоришь голосовал...
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8 часов назад Горожанин
Вместо нормального образования медицины и будущего на тебе мальчик фотографию
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