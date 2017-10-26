Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете

Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Пассажиры смогут провозить до 5 килограммов ручной клади
Новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний вступят в силу с 5 ноября. Об этом сообщает издание ТАСС с ссылкой на приказ Минтранса РФ, размещенный на портале правовой информации.
В соответствии с новыми правилами, пассажиры могут провозить в качестве ручной клади до 5 килограммов багажа. Багаж, превышающий по весу указанную норму, должен быть сдан пассажирами в багажное отделение.
В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт:
- рюкзак,
- дамскую сумку,
- букет цветов,
- верхнюю одежду,
- детское питание для ребенка во время полета,
- костюм в портпледе,
- устройство для переноса ребенка,
- лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета,
- специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации,
- складную кресло-коляску,
- лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах Duty Free (вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из Duty Free авиакомпании будут устанавливать самостоятельно).
Кстати, в конце сентября в России вступил в силу еще один закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20 процентов.
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26 октября 2017, 14:57
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