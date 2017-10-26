Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Лица города Люди говорят Народный контроль Просто здорово Мисс старшеклассница: голосование Краса России: голосование
Конкурсы Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете

Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Пассажиры смогут провозить до 5 килограммов ручной клади

Новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний вступят в силу с 5 ноября. Об этом сообщает издание ТАСС с ссылкой на приказ Минтранса РФ, размещенный на портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, пассажиры могут провозить в качестве ручной клади до 5 килограммов багажа. Багаж, превышающий по весу указанную норму, должен быть сдан пассажирами в багажное отделение.

В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт:

  • рюкзак,
  • дамскую сумку,
  • букет цветов,
  • верхнюю одежду,
  • детское питание для ребенка во время полета,
  • костюм в портпледе,
  • устройство для переноса ребенка,
  • лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета,
  • специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации,
  • складную кресло-коляску,
  • лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах Duty Free (вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из Duty Free авиакомпании будут устанавливать самостоятельно).

Кстати, в конце сентября в России вступил в силу еще один закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20 процентов.

 

Транспорт

Читайте также:

Что обсуждают: травмирование в троллейбусе и гибель молодого мужчины

Кировчане пожаловались, что в их доме 8 месяцев нет горячей воды

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 октября
Многодетная мама, болеющая лейкозом: «Мне некогда опускать руки» Читать
25 октября
В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте Читать
24 октября
В Кирове молодой отец ведет Instagram-блог о воспитании дочки Читать
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника
20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор

Новости России и мира

26 октября
Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете
24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
23 октября
Вынесли приговор мужчине, который до смерти избил кировского участника "Любэ"
22 октября
В соцсетях кировчане сообщают о мальчике, который поступил в ЦРБ без сознания
Посмотреть все

Новости афиши

27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
27 октября 2017, 18:30
Кировчанка отправится на Международный фестиваль красоты "World Beauty"
27 октября 2017, 18:18
Три ярких праздника в “Смене”, которые нельзя пропустить
Посмотреть все

Полезно знать

20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор
26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника

#ЛицаГорода

28 0
Фото "Я люблю рок 90-х!"
21 0
Концерт группы "Пилот" в Кирове
41 0
Город в лицах: концерт певицы Акулы
27 0
Город в лицах: концерт группы "Каста"
23 0
Город в лицах: в Кирове прошел концерт Веры Полозковой
8 0
Фото из 2000-х: ностальгия перед концертом "Касты" в Кирове
21 0
Город в лицах: открытие 25 сезона КВН
Смотреть все Всего альбомов: 110
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru