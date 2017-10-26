Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете

Новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний вступят в силу с 5 ноября. Об этом сообщает издание ТАСС с ссылкой на приказ Минтранса РФ, размещенный на портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, пассажиры могут провозить в качестве ручной клади до 5 килограммов багажа. Багаж, превышающий по весу указанную норму, должен быть сдан пассажирами в багажное отделение.

В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт:

рюкзак,

дамскую сумку,

букет цветов,

верхнюю одежду,

детское питание для ребенка во время полета,

костюм в портпледе,

устройство для переноса ребенка,

лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета,

специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации,

складную кресло-коляску,

лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах Duty Free (вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из Duty Free авиакомпании будут устанавливать самостоятельно).

Кстати, в конце сентября в России вступил в силу еще один закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20 процентов.