Из обновленного Кочуровского парка украли саженцы голубых елей

В Кочуровском парке неизвестные выкопали два саженца голубых елей. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Информацию также подтвердил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин:

Действительно, 25 октября вечером подрядчик, который ведет работы в парке, обнаружил пропажу двух елочек сорта «Ель колючая Глаука Глобоза», высаженных на днях на площадке в районе бассейна «Быстрица».

Дмитрий Печенкин отметил, что остальные деревья на месте. По факту пропажи двух елей в настоящее время готовится обращение в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, а также о необходимости усиления патрулирования в районе парка.

Кстати, саженец голубой ели сорта «Ель колючая Глаука Глобоза» высотой 30-40 сантиметров в среднем стоит от 3500 рублей.

Напомним, такие случаи в нашем городе не редкость. Помимо дорогостоящих саженцев, люди крадут плодородную землю, кирпичи, керамзит и цветы с клумб.