В Заксобрании рассказали, как достроят дома для обманутых дольщиков

Областное правительство получило полномочия, которые позволят решить проблему обманутых дольщиков. Информацию об этом опубликовали на сайте Заксобрания Кировской области.

Проблему решат путем передачи «замороженного» объекта другой компании, которая достроит его и сдаст в эксплуатацию.

Заксобрание проведет конкурс по выбору подрядчика, который закончит работы на объекте и сдаст его.

После ввода объекта в эксплуатацию застройщик получит меры поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без торгов, - пояснил зампредседателя Заксобрания Роман Титов.

Отметим, что в Кировской области остро стоит проблема с обманутыми дольщиками. Так, до сих пор не получили свои квартиры дольщики в слободе Новое Сергеево. Жители 13 домов ждут свои квартиры почти 2 года.