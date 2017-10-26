В Заксобрании рассказали, как достроят дома для обманутых дольщиков

В Заксобрании рассказали, как достроят дома для обманутых дольщиков26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Будет объявлен конкурс по выбору нового подрядчика
Областное правительство получило полномочия, которые позволят решить проблему обманутых дольщиков. Информацию об этом опубликовали на сайте Заксобрания Кировской области.
Проблему решат путем передачи «замороженного» объекта другой компании, которая достроит его и сдаст в эксплуатацию.
Заксобрание проведет конкурс по выбору подрядчика, который закончит работы на объекте и сдаст его.
После ввода объекта в эксплуатацию застройщик получит меры поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без торгов, - пояснил зампредседателя Заксобрания Роман Титов.
Отметим, что в Кировской области остро стоит проблема с обманутыми дольщиками. Так, до сих пор не получили свои квартиры дольщики в слободе Новое Сергеево. Жители 13 домов ждут свои квартиры почти 2 года.
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26 октября 2017, 18:55
Комментарии 3
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опасный прецедент. так любой подрядчик может набрать денег и обанкротиться. передавая без аукциона землю область лишается денег. долёвка должна быть застрахована.
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