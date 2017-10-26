В Кировской области повысились зарплаты бюджетников

В Кировской области повысились зарплаты бюджетников26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
В среднем зарплаты увеличились на 32 процента
С 1 октября прошла индексация зарплаты работников-бюджетников. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.
Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести индексацию фонда зарплаты работников муниципальных учреждений культуры и архивов на 23,4 процента.
Кроме того, увеличилась зарплата для работников учреждений социального обслуживания населения - на 39,3 процента, медицинских работников - на 33,2 процента.
Для увеличения фонда оплаты труда этим работникам потребуется 86 миллионов рублей. Средства будут получены из федерального бюджета.
Кстати, по данным Кировстата за январь-август 2017 года, в среднем кировчане получают в месяц 24 тысячи 529 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 5 процентов.
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26 октября 2017, 22:00
Комментарии 19
Мы решили с лучшим другом прогуляться вечером по городу. Я поцеловал 2-х девушек, а он 8-мь! Вопрос: сколько мы поцеловали девушек "в среднем"?
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Короче господа предприниматели и прочий люд, который чего-то перечисляет в виде налогов в федеральный бюджет, готовьтесь сдать очередную седьмую шкуру.
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