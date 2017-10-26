В Кировской области повысились зарплаты бюджетников

С 1 октября прошла индексация зарплаты работников-бюджетников. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести индексацию фонда зарплаты работников муниципальных учреждений культуры и архивов на 23,4 процента.

Кроме того, увеличилась зарплата для работников учреждений социального обслуживания населения - на 39,3 процента, медицинских работников - на 33,2 процента.

Для увеличения фонда оплаты труда этим работникам потребуется 86 миллионов рублей. Средства будут получены из федерального бюджета.

Кстати, по данным Кировстата за январь-август 2017 года, в среднем кировчане получают в месяц 24 тысячи 529 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 5 процентов.