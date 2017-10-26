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В Кировской области повысились зарплаты бюджетников

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
В среднем зарплаты увеличились на 32 процента

С 1 октября прошла индексация зарплаты работников-бюджетников. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести индексацию фонда зарплаты работников муниципальных учреждений культуры и архивов на 23,4 процента.

Кроме того, увеличилась зарплата для работников учреждений социального обслуживания населения - на 39,3 процента, медицинских работников - на 33,2 процента.

Для увеличения фонда оплаты труда этим работникам потребуется 86 миллионов рублей. Средства будут получены из федерального бюджета.

Кстати, по данным Кировстата за январь-август 2017 года, в среднем кировчане получают в месяц 24 тысячи 529 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 5 процентов.

Деньги Медицина

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Комментарии 19

26 октября, 21:26 Бюджетник
Вау! Теперь можно себе ни в чём не отказывать?
Мы решили с лучшим другом прогуляться вечером по городу. Я поцеловал 2-х девушек, а он 8-мь! Вопрос: сколько мы поцеловали девушек "в среднем"?
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26 октября, 21:27 Горожанин
И снова статистика врет: называя среднею з/плату сумму больше, чем на самом деле мы получаем...ужас и кого вы только обманываете
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26 октября, 21:28 Игорь
Это в каком месте они повысились в среднем на 32%? Я вот бюджетник, отношусь к медицинским работникам, и моя зарплата плата никак не изменилась.
Ответить
26 октября, 22:00 Офицер
Для увеличения фонда оплаты труда этим работникам потребуется 86 миллионов рублей. Средства будут получены из федерального бюджета.
------------------------------
Короче господа предприниматели и прочий люд, который чего-то перечисляет в виде налогов в федеральный бюджет, готовьтесь сдать очередную седьмую шкуру.
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26 октября, 22:11 Горожанин
Только зачастую в учреждениях руководители занимаются самоуправством, в документах покажут, что повысили зарплату, а на деле: повысят оклад, а доплаты снизят
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26 октября, 22:12 Горожанин
Только зачастую в учреждениях руководители занимаются самоуправством, в документах покажут, что повысили зарплату, а на деле: повысят оклад, а доплаты снизят
Ответить
26 октября, 22:16 Горожанин
В Кировской области повысились зарплаты бюджетников ------------------- еще не известно повысят ли
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22 часа назад Горожанин
Только Навальный,или 5.11.17.иначе вранье власти и нищета народа
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20 часов назад Горожанин
Горожанин
И снова статистика врет: называя среднею з/плату сумму больше, чем на самом деле мы получаем...ужас и кого вы только обманываете
За Путина голосуй и продолжишь хавать это вранье еще - лет.
Ответить
19 часов назад Галина
Полнейшее враньё!!! С октября в соцсфере зарплаты не повышены ни на копейку!!! Это уже наглость от властей!!! Средняя зарплата в соцсфере около 16 т.р., при этом социальные работники (только те, кто обслуживает на дому) получают около 20 т.р., остальных работников просто кинули и их зарплата около 10 т.р.!
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16 часов назад 1
Похоже господин Васильев уже начал ощипывать курочек.
Ответить
15 часов назад Гость
Я - бюджетник, зарплату не повышали с 2013 года.
Ответить
15 часов назад Горожанин
1
Похоже господин Васильев уже начал ощипывать курочек.
Наивных лопушков.
Ответить
15 часов назад Горожанин
Гость
Я - бюджетник, зарплату не повышали с 2013 года.
Зато крымнаш и сириянаш.
Ответить
15 часов назад Горожанин
Вранье! 5 лет уже не повышали зарплату бюджетникам!!!
Ответить
7 часов назад бюджетник
Ложь и обман
Ответить
4 часа назад гость
Я - бюджетник, а точнее учитель. Все отчитываются, что у учителей высокая зарплата, а никто не задумывается, откуда эта зарплата складывается. Оклад учителя, только вдумайтесь, 6600 руб (а сколько прожиточный минимум?!!!!!!!). Чтобы зарплата БЫЛА!!!!!!!!, надо вести как можно больше часов. У меня 28 часов (ставка 18 часов), а зарплата 18 000. А сколько будет за ставку, страшно подумать. Откуда средняя 24000 руб??????? Тогда возникает противоречие современного учителя - почему же "УЧИТЕЛЬ" - это ломовая лошадь, а не престижная профессия.
Ответить
час назад Чупакабра
Горожанин
И снова статистика врет: называя среднею з/плату сумму больше, чем на самом деле мы получаем...ужас и кого вы только обманываете
У нас пока только едросовская статистика, другой стадо не достойно.
Ответить
час назад Медведёв ДА!
гость
Я - бюджетник, а точнее учитель. Все отчитываются, что у учителей высокая зарплата, а никто не задумывается, откуда эта зарплата складывается. Оклад учителя, только вдумайтесь, 6600 руб (а сколько прожиточный минимум?!!!!!!!). Чтобы зарплата БЫЛА!!!!!!!!, надо вести как можно больше часов. У меня 28 часов (ставка 18 часов), а зарплата 18 000. А сколько будет за ставку, страшно подумать. Откуда средняя 24000 руб??????? Тогда возникает противоречие современного учителя - почему же "УЧИТЕЛЬ" - это ломовая лошадь, а не престижная профессия.
Иди в бизнес.
Ответить

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