Со здания вокзала в Кирове исчезли буквы

Со здания вокзала в Кирове исчезли буквы27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Юрия Морданова
О том, зачем их сняли, рассказал главный инженер дирекции инфраструктуры ГЖД
В четверг, 26 октября 2017 года, со здания кировского вокзала исчезли большие буквы «Вокзал». Об этом сообщил читатель Юрий Морданов.
По словам Юрия, буквы снимали в 11 часов.
Сняли буквы у вокзала. Интересно, с какой целью? Поставят новые? - интересуется мужчина.
Ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов сообщил, что буквы сняли для того, чтобы сменить установленные в них трубчатые люминесцентные лампы на более современные.
Интерфейс букв останется тот же, но светить они будут ярче, - пояснил Иван Ларионов.
Вернут буквы на прежнее место к концу следующей недели.
Важно: если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или увидели
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 октября 2017, 14:09
Комментарии 8
Постройте новый,современный за городом!
Когда появятся маленькие буквы, обязательно сообщите читателю Юрию Морданову.
У НАС С ВЕРХУ ДО НИЗУ ВОРЬЁ, И ТУТ УДИВЛЯТСЯ НЕ ЧЕМУ
Поделись комментариями