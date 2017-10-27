Со здания вокзала в Кирове исчезли буквы

В четверг, 26 октября 2017 года, со здания кировского вокзала исчезли большие буквы «Вокзал». Об этом сообщил читатель Юрий Морданов.

По словам Юрия, буквы снимали в 11 часов.

Сняли буквы у вокзала. Интересно, с какой целью? Поставят новые? - интересуется мужчина.

Ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов сообщил, что буквы сняли для того, чтобы сменить установленные в них трубчатые люминесцентные лампы на более современные.

Интерфейс букв останется тот же, но светить они будут ярче, - пояснил Иван Ларионов.

Вернут буквы на прежнее место к концу следующей недели.

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