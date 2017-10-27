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Главная Новости Со здания вокзала в Кирове исчезли буквы

Со здания вокзала в Кирове исчезли буквы

27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Юрия Морданова
О том, зачем их сняли, рассказал главный инженер дирекции инфраструктуры ГЖД

В четверг, 26 октября 2017 года, со здания кировского вокзала исчезли большие буквы «Вокзал». Об этом сообщил читатель Юрий Морданов.

По словам Юрия, буквы снимали в 11 часов.

Сняли буквы у вокзала. Интересно, с какой целью? Поставят новые? - интересуется мужчина.

Ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов сообщил, что буквы сняли для того, чтобы сменить установленные в них трубчатые люминесцентные лампы на более современные.

Интерфейс букв останется тот же, но светить они будут ярче, - пояснил Иван Ларионов.

Вернут буквы на прежнее место к концу следующей недели.  

Важноесли вы стали очевидцем какого-либо происшествия или увидели что-нибудь интересное, звоните нам по телефону 43-34-43 или присылайте новости через мобильное приложение «Народный корреспондент»

Жизнь в городе

За сообщение новости Юрий Морданов получит 200 рублей

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Комментарии 8

10 часов назад Горожанин
"Интерфейс букв"
Ответить
9 часов назад кошмар-вокзал
древний,со времен царя-гороха,мрачный,крайне не удобный для пассажиров
Постройте новый,современный за городом!
Ответить
8 часов назад Горожанин
Горожанин
"Интерфейс букв"
Почему не написать : внешний вид?
Ответить
8 часов назад Горожанин
- Интерфе́йс (англ. interface) — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между элементами системы. -
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5 часов назад Горожанин
кошмар-вокзал
древний,со времен царя-гороха,мрачный,крайне не удобный для пассажиров
Постройте новый,современный за городом!
Чем он Вам неудобен и чем он мрачен? Вполне приличный вокзал для областного центра, ничем не хуже других. По крайней мере лучше ижевского, владимирского, вологодского, мурманского, сыктывкарского и ещё многих других.
Ответить
час назад Ваня Пихов
В четверг, 26 октября 2017 года, со здания кировского вокзала исчезли большие буквы «Вокзал». Об этом сообщил читатель Юрий Морданов.
Когда появятся маленькие буквы, обязательно сообщите читателю Юрию Морданову.
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час назад горожанин
ЧЁ БУКВЫ. У НАС ВСЕЙ ЭКОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА НЕТ. А ВЫ ХВАТИЛИСЬ БУКВ.
У НАС С ВЕРХУ ДО НИЗУ ВОРЬЁ, И ТУТ УДИВЛЯТСЯ НЕ ЧЕМУ
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час назад Князь Владимир
Горожанин
Чем он Вам неудобен и чем он мрачен? Вполне приличный вокзал для областного центра, ничем не хуже других. По крайней мере лучше ижевского, владимирского, вологодского, мурманского, сыктывкарского и ещё многих других.
Ты хоть Владимирский ЖД вокзал-то видел? Пишешь всякую чушь. Кино про Фому( с Евдокимомым) посмотри, есть куча других фильмов с участием Владимирского ЖД вокзала. Во Владимире красивый современный вокзал, чистый, полиция везде, адекватные кассирши и навигация. Ни одного кино на твоем допотопном вокзале никогда не снимали.
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