Известно, кто победил в конкурсе на должность главы администрации Кирова

27 октября 2017 года были подведены итоги конкурса на должность главы администрации.

К участию в конкурсе были допущены три кандидата: Игорь Ворончихин, Вячеслав Симаков и Илья Шульгин. Кандидаты прошли тест на знание законодательства, защитили реферат на тему "Эффективное управление городским хозяйством и социальной сферой города", также их собеседовали.

Наибольшее количество баллов набрал и был признан победителем конкурса на должность главы администрации города Илья Шульгин. Заключение конкурсной комиссии направлено в Кировскую городскую думу. Решение о назначении на должность будет принято по итогам ее очередного заседания.

фото gtrk-vyatka.ru

Отметим, что Илья Шульгин с сентября 2016 по апрель 2017 был исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

с 29 апреля 2017 года он был исполняющим обязанности зампреда правительства региона, министром промышленности и энергетики Кировской области.

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