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Пара из Кировской области приняла участие в новом реалити-шоу

27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 6+
www.u-tv.ru/shows/beremenniy-papa,vk.com
Во время шоу с кировской участницей произошло непредвиденное

22-летняя Александра Лямкина и 25-летний Михаил Басов из Вятских Полян приняли участие в новом реалити-шоу «Беременный папа» на канале «Ю».      

«Беременный папа» — новое реалити-шоу о перевоспитании будущих отцов. У них есть всего 10 недель, чтобы понять, что чувствуют их беременные жены, и выиграть 500 тысяч рублей. Героями нового проекта стали шесть пар, их объединяло то, что все они ждали ребенка. 

Кастинг. Саша и Миша из Вятских Полян решились на участие в шоу спонтанно. Увидели рекламу нового проекта, отправили анкету и забыли об этом. Немного позднее ребятам позвонили и позвали на кастинг.

Мы прошли два кастинга, и нас взяли. Я тогда была на 7 месяце беременности. Съемки шоу проходили в Киеве. Участвовали шесть пар. С некоторыми участниками мы были очень дружны, с некоторыми - не очень. Но ни с кем не конфликтовали, - рассказывает Саша.

Накладной живот. Проект начался 21 августа. До этого дня Миша и Саша три недели жили в Киеве в предоставленном организаторами жилье.

Мишу на проекте представили как лентяя, который не любит трудности, не зарабатывает достаточно денег, не приспособлен к самостоятельной жизни и не стремится брать на себя роль главы семьи. Но это все сильно преувеличено. Испытания, которые пришлось пройти будущим папам, показали, что Миша готов к отцовству, - поделилась Саша.

Во время шоу главы семейств были вынуждены носить накладные животы, которые весили несколько килограммов. С животом Саша стирал шторы, развешивал и гладил их. 

Ранние роды. На проекте случилось непредвиденное. У Саши преждевременно начались роды, 5 сентября девушка уже родила. У пары появилась дочка. 

Продюсеры оплатили мне платный медицинский центр. С дочкой нас выписали через пару недель. Сейчас мы уже дома. К сожалению, выиграть нам не удалось, но мы дошли до финала, - рассказала молодая мама.

Выигранные деньги молодая семья планировала потратить на первый взнос при покупке квартиры. Однако Саша отметила, что не жалеет об участии в реалити-шоу:

Мы чудесно провели время вдвоем, да и Мише участие в программе пошло на пользу: он стал более внимательным, научился слышать и понимать меня. В понедельник, 30 октября, мы идем в ЗАГС подавать заявление на регистрацию брака. 

Посмотреть передачу "Беременный папа" с участием жителей Кировской области можно на канале "Ю" каждую пятницу в 20:30 или найти выпуски, которые уже вышли, в Сети. 

Женщины Мужчины Происшествия

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Комментарии 1

4 часа назад Горожанин
гражданство дали ребенку незалэжной?
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