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Главная Новости На Горбуновой в Кирове разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций

На Горбуновой в Кирове разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций

28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Проезд по улице перекрыт

На улице Горбуновой разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций. 

Работы идут от перекрестка улиц Труда и Горбуновой и выше по улице. Проезд там полностью перекрыт.

Напомним, улицу Горбуновой отремонтировали в июне 2017 года по программе "Безопасные и качественные дороги". Она была первой, которую сдал московский подрядчик. Отремонтировали 670 метров дороги, потратили на это 5 миллионов 900 тысяч рублей. Работу приняли с первого раза, полотно соответствовало всем нормативным требованиям. 

Фото dorogi-onf.ru

После ремонта оказалось, что специалисты администрации неточно составили техзадание для подрядчика: не были установлены бордюры. Из-за этого затопило детский сад, который стоит в низине у дороги. Специалисты Общероссийского народного фронта подготовили заявления в городскую администрацию и прокуратуру.

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Комментарии 4

5 часов назад Горожанин
вычесть с того ушлепка, который принимал этот участок, а лучше посадить, иначе так и будут лепить подобные недоделки
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2 часа назад 1
новый асфальт положили - раскопали;
скульптуру оленя в сквере поставили - голову оторвали;
пианино поставили - второе уже ломают.
Дальше что? А! Остановки недавно поставили новые, теперь ещё их осталось сломать...
Ответить
2 часа назад Я
Горожанин
вычесть с того ушлепка, который принимал этот участок, а лучше посадить, иначе так и будут лепить подобные недоделки
А при чем тут принимающий? Нужно наказывать тех, кто составлял и согласовывал техзадание.
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час назад Гость
1
новый асфальт положили - раскопали;
скульптуру оленя в сквере поставили - голову оторвали;
пианино поставили - второе уже ломают.
Дальше что? А! Остановки недавно поставили новые, теперь ещё их осталось сломать...
Го...но эти остановки: павильоны ни от чего не защищают. В дождь ни сесть, ни сумки поставить. Тех, кто их проектировал и принимал, в дождливую погоду туда высадить на часок.
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