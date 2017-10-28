На Горбуновой в Кирове разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций

На Горбуновой в Кирове разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Проезд по улице перекрыт
На улице Горбуновой разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций.
Работы идут от перекрестка улиц Труда и Горбуновой и выше по улице. Проезд там полностью перекрыт.
Напомним, улицу Горбуновой отремонтировали в июне 2017 года по программе "Безопасные и качественные дороги". Она была первой, которую сдал московский подрядчик. Отремонтировали 670 метров дороги, потратили на это 5 миллионов 900 тысяч рублей. Работу приняли с первого раза, полотно соответствовало всем нормативным требованиям.
Фото dorogi-onf.ru
После ремонта оказалось, что специалисты администрации неточно составили техзадание для подрядчика: не были установлены бордюры. Из-за этого затопило детский сад, который стоит в низине у дороги. Специалисты Общероссийского народного фронта подготовили заявления в городскую администрацию и прокуратуру.
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28 октября 2017, 17:08
Комментарии 4
скульптуру оленя в сквере поставили - голову оторвали;
пианино поставили - второе уже ломают.
Дальше что? А! Остановки недавно поставили новые, теперь ещё их осталось сломать...
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