На Горбуновой в Кирове разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций

На улице Горбуновой разрушили новый асфальт из-за ремонта коммуникаций.

Работы идут от перекрестка улиц Труда и Горбуновой и выше по улице. Проезд там полностью перекрыт.

Напомним, улицу Горбуновой отремонтировали в июне 2017 года по программе "Безопасные и качественные дороги". Она была первой, которую сдал московский подрядчик. Отремонтировали 670 метров дороги, потратили на это 5 миллионов 900 тысяч рублей. Работу приняли с первого раза, полотно соответствовало всем нормативным требованиям.

Фото dorogi-onf.ru

После ремонта оказалось, что специалисты администрации неточно составили техзадание для подрядчика: не были установлены бордюры. Из-за этого затопило детский сад, который стоит в низине у дороги. Специалисты Общероссийского народного фронта подготовили заявления в городскую администрацию и прокуратуру.