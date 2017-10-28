В центре Кирова возобновили строительство общежития медуниверситета

На улице Красноармейской возобновили строительство общежития медуниверситета. Фотографии опубликовали в паблике "Строим Киров".

Долгое время здание выглядело так:

Со стороны улицы Воровского площадка обнесена бетонным ограждением. За ним здание, в котором предполагалось сделать спортивный комплекс. Газета "Pro Город" писала об этом в 2004 году.

Сейчас в недострое, который пустовал с середины 2000-х, вставили пластиковые окна на семи этажах.

Напомним, ранее в правительстве Кировской области сообщали, что на завершение строительства общежития выделено больше 200 миллионов рублей: 115 700 000 рублей потратят в 2017 году, 122 400 000 - в 2018 году.