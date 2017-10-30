Владимир Шабардин рассказал о шокирующих проблемах сирот в новых домах

Владимир Шабардин рассказал о шокирующих проблемах сирот в новых домах30 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото facebook.com/v.shabardin
Уполномоченный по правам ребенка планирует совещание с застройщиками
Дома для сирот в Кировской области прогрызают мыши. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин на странице в Facebook.
Омбудсмен на днях побывал в домах для сирот в Юрьянском и Оричевском районах. То, в каких условиях там приходится жить, действительно поражает. Молодым людям за свой счет приходится менять обои и бытовые приборы, ремонтировать стены.
Хорошие жильцы, очень аккуратные, хозяйственные, участок в идеальном порядке, в квартирах новые обои. Обои новые уже не в первый раз. Насос для подачи воды тоже новый. Тоже уже не первый. Ребята купили его на свою пенсию. Дом новый, но жильцы постоянно вынуждены вкладываться. То в насос, скважина своя, центрального отопления нет, электричество вылетает, то в заделку дыры, которую прогрызла мышь в стене и вытащила утеплитель. Второй раз переделывают дверь в туалет, потому что она разбухает, - рассказал Владимир Шабардин.
Еще одно обращение уполномоченному пришло из Мурыгино. В доме живут семьи с детьми. Подвал здания заполнен водой. До детской площадки не добраться. Мусорных контейнеров нет. По дому трещины.
Сайдинг - на фото видно - то ли креатив строителей, то ли выцвел уже. Пока дом на гарантии, надо проводить обследования, документировать все и добиваться устранения, в том числе через суд. Из хорошего уже - управляющая компания обещала сделать входную группу у подъезда за свой счет, а глава района - контейнерную площадку, - уточнил уполномоченный.
Ситуацию с домами Владимир Шабардин взял на контроль. В ближайшее время он планирует провести совещание с застройщиком домов.
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30 октября 2017, 15:10
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