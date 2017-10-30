Вопрос кировчанина признали лучшим в финале «Что? Где? Когда?»

В выпуске «Что? Где? Когда?» от 29 октября кировчанин Виталий Нелюбин задал вопрос знатокам. По окончании игры именно его вопрос был выбран лучшим за вечер.

Видеовопрос кировчанину помогли снять сотрудники телеканала:

Русские мужики на всякий случай держали в телеге палку длиной около полутора метров. Внимание, вопрос: в какой ситуации она могла понадобиться?

Команда знатоков Бориса Белозерова предложила несколько вариантов ответа. Первый: для того, чтобы вытащить повозку из грязи, второй: для измерения глубины колеи, наполненной водой и, наконец, третий: для тормоза при спуске с горы.

В итоге капитан команды Борис Белозеров выбрал первый вариант, а верным оказался последний — именно это применение и стало основой для поговорки «Вставлять палки в колеса».

Кировчанин заработал 70 тысяч рублей за то, что игроки ошиблись с ответом, и 150 тысяч за то, что его вопрос оказался лучшим за вечер. Завершился выпуск программы тем, что знатоки выиграли со счетом 6:4.

Полный выпуск передачи вы можете посмотреть сейчас.

В последний раз вопрос от жителя Кирова на программе звучал в сентябре 2017 года. О том, смог ли тогда житель нашего города обыграть знатоков, узнайте из материала.